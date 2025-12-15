A- A+

FUTEBOL Após temporada vitoriosa pelo Flamengo, José Boto entra na mira de clubes europeus Fabrizio Romano, jornalista especializado em mercado de futebol, destaca o trabalho do português na montagem do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, entrou no radar de clubes europeus após um ano de forte impacto no comando da área. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano em publicação neste domingo, referência no mercado de transferências e na cobertura das principais equipes do continente. Em sua primeira temporada no Rubro-Negro, o português tornou-se um dos protagonistas da campanha que resultou nos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

Contratado no início de 2025, junto ao começo do mandato de BAP, Boto apresentou logo de saída uma filosofia amparada em análise de desempenho, prospecção detalhada e contratação baseada em critérios objetivos.

A estratégia se refletiu na chegada de reforços que rapidamente assumiram papel central no time de Filipe Luís. Casos de Jorginho, Jorge Carrascal, Saúl e Samuel Lino, todos titulares na temporada vitoriosa.





O jornalista destacou ainda o fato de o dirigente ter acumulado quatro títulos em apenas duas semanas — Libertadores, Brasileirão, Derby das Américas e Challenger Cup — um feito que ampliou sua visibilidade internacional.

A eventual saída de Boto ocorre em um momento crucial para o Flamengo. Na próxima quarta-feira (17), o clube disputará a final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, da França, partida que pode coroar o primeiro ano do português com um troféu histórico.

