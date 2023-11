Após temporal, teto de arquibancada em Interlagos cede e cai

A- A+

Neste final de semana, o autódromo de Interlagos, em São Paulo, receberá o GP de Fórmula 1. No entanto, no fim da tarde desta sexta-feira (3), as fortes chuvas que atingiram a região, em plena sessão de classificação para a corrida, deixou os presentes assustados.

Uma das arquibancadas provisórias tombou, depois da cobertura de lona ceder. Duas pessoas tiveram ferimentos leves.

What a scary 10 minutes on track! A grandstand roof collapsed at the last corner and nearly got decapitated by falling debris! #F1 #Formula1 #BrazilianGP pic.twitter.com/dWvkpgVweO — Andy Hone (@andyhone) November 3, 2023

Em outras áreas do autódromo, os espectadores tiveram que se abrigar em banheiros para se proteger da chuva. O paddock, um dos poucos locais cobertos da categoria, foi invadido por água.

Em nota, a Fórmula 1 informou que "as equipes do GP São Paulo avaliaram os acontecimentos ocorridas no autódromo de Interlagos nesta sexta-feira, 3 de novembro, em função dos fortes ventos e chuvas na cidade. Foram identificados alguns pequenos incidentes com espectadores, atendidos prontamente pelas equipes do evento. Verificaram, ainda, que algumas áreas foram danificadas, mas não houve comprometimento das suas estruturas, que já estão sendo reparadas para o evento de amanhã."

