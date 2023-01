A- A+

Sport Após ter jogo contra o Íbis adiado, Sport atualiza situação do gramado da Ilha do Retiro Estádio vai receber a partida entre o Rubro-negro e o Petrolina, neste sábado (14), às 16h30

Na véspera de estrear em casa na temporada, o Sport atualizou a situação do gramado da Ilha do Retiro. Na semana passada, o Rubro-negro ficou impossibilitado de receber o confronto contra o Íbis no local, e teve o duelo adiado devido ao estado ruim do campo de jogo. Neste sábado (14), recebe o Petrolina, às 16h30, pela 3ª rodada do Pernambucano.

De acordo com o clube, o gramado passou por uma "intensiva manutenção" ao longo dos últimos dias, "após sofrer infestação em meio ao habitual tratamento entre as temporadas".

"Nós tivemos o nosso gramado afetado por três tipos de ervas, uma vez que, devido ao calendário apertado de jogos de 2022, não conseguimos fazer os reparos necessários entre os jogos. Diante disso, fizemos um ‘tratamento de choque’ para exterminar essa infestação, o que culminou nesse aspecto que foi visto", explicou o gestor de engenharia do clube, Luciano Moura.

Ainda de acordo com ele, apesar do gramado não ter recuperado toda sua coloração natural, está em condições de receber jogos. "Realizamos um corte vertical, para renovação de novos brotos e eliminação do excesso de grama conhecido como colchão, que é um quantidade de vegetais que ficam em decomposição entre a grama e o solo. Na sequência, aplicamos herbicidas para eliminar as ervas daninhas de folha larga e tiririca", seguiu.

"Agora, na etapa atual, temos trabalhado nas áreas mais afetadas com aplicação de produtos para acelerar a recuperação do gramado. Houve uma melhora e o teremos na forma padrão o mais breve possível", concluiu o gestor de engenharia.

