A- A+

FUTEBOL Após testes limitados nos estaduais, times principais assumem as rédeas no Brasileirão Entre times mistos, alternativos e sub-20 e titulares nos clássicos nos estaduais, temporada com calendário 'turbo' começa a afunilar

Quem testou, testou. A partir de amanhã, o calendário “turbo” de 2026 começa a afunilar com o início do Campeonato Brasileiro. Os estaduais, que passaram da metade ao redor do país, serviram de laboratório em suas primeiras partidas.



A maioria das equipes colocou em campo times mistos, reservas ou recheados de jovens jogadores nas primeiras rodadas. Mas as entradas em cena dos elencos principais, nas últimas semanas, podem dar uma mostra de quais delas chegam mais competitivas neste início de nacional.

O Brasileirão 2026 começa com sete jogos amanhã e outros três na quinta-feira. A rodada será aberta com quatro partidas simultâneas, às 19h: Vitória x Remo, Atlético-MG x Palmeiras, Coritiba x Bragantino e Inter x Athletico-PR. Atual campeão, o Flamengo joga às 21h30, quando visita o São Paulo.

De todos os estaduais do Brasil, o badalado Campeonato Paulista foi o que menos ofereceu oportunidades para seis times do estado que disputam a Série A testarem escalações alternativas.



Entre clássicos e grandes jogos, já houve espaço para conhecer a equipe de melhor aproveitamento em 2026 quando tem seu time principal em campo e até um primeiro esboço de crise.



O primeiro é o Palmeiras, atual vice-campeão brasileiro, que disputou quatro de seus cinco jogos com boa parte de seus titulares. Foram três vitórias e uma derrota, 75% de aproveitamento. Dois triunfos foram em clássicos, sobre Santos (1 a 0) e São Paulo (3 a 1).

O tricolor, inclusive, é uma das equipes que iniciou o ano sob muita pressão. Das equipes que tiveram seus atletas principais em campo por três jogos ou mais na temporada, é a que tem o menor aproveitamento: 33,33% em quatro jogos.







A temporada já tinha começado turbulenta nos bastidores, com votação do impeachment (e posterior renúncia) do presidente Julio Casares, e seguiu complicada em campo. O tricolor estreou com uma pesada derrota para o Mirassol (3 a 0), mesmo com os titulares em campo, e segue em situação delicada após a derrota para o alviverde. Atualmente, ocupa a antepenúltima colocação do estadual, com os mesmos quatro pontos do Noroeste, que abre a zona de rebaixamento.

— Estamos preocupados, mas temos três rodadas, com Santos, Primavera e Ponte Preta. Pode acontecer de tudo — analisou o técnico Hernán Crespo.

Flamengo também está ameaçado

No Campeonato Carioca, o Flamengo vive situação semelhante em termos de tabela, mas com relação direta com o time que colocou em campo no início do estadual. O rubro-negro empatou uma e perdeu duas de suas três primeiras partidas no estadual, disputadas com o time sub-20.

O grupo principal, que fez sua estreia na vitória sobre o Vasco (1 a 0) em clássico, acabou perdendo para o Fluminense (2 a 1) e não evitou um cenário complicado para o clube, que agora “seca” os times menores para não ficar fora das quartas de final e ter que disputar o quadrangular de fuga do rebaixamento.

O rubro-negro divide o foco entre o estadual, a estreia no Brasileirão e a Supercopa do Brasil — duelo com o Corinthians, no domingo.

— É uma possibilidade (jogar o quadrangular do rebaixamento). Temos que ganhar o próximo jogo (diante do Sampaio Corrêa, no próximo dia 7). Dependemos de resultados. Mas só depois que acabar a fase de grupos do Carioca é que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo — admitiu o técnico Filipe Luís, após o último clássico.

Extremos no Norte e no Sul

Os Campeonatos Paranaense e Catarinense, dos mais avançados do país, já expuseram suas equipes a seis jogos em 2026. Nesse contexto, os recém-promovidos Coritiba e Chapecoense iniciam com animadores aproveitamentos acima de 60%. Enquanto a Chape adotou a estratégia de ter o time principal desde o início, o Coxa abriu o ano com uma equipe alternativa. Ambos estão classificados às quartas de final de seus estaduais.

Se no Sul do país estão as equipes da Série A que mais jogaram, a região Norte tem o clube da Série A com menos jogos no ano: o Remo, outro que volta à elite este ano. O time paraense conquistou a Supercopa Grão-Pará com vitória por 2 a 1 sobre o Águia de Marabá e venceu o Bragantino-PA na estreia do Paraense, pelo mesmo placar. O técnico Juan Carlos Osorio alternou a equipe nas duas partidas e disse que ainda não há um time titular consolidado.

— Prefiro não chamar de titulares ou reservas, mas vai haver jogadores que jogarão mais, porque são mais confiáveis, mais importantes — disse.

Entre os times da Série A, Grêmio, Internacional e Chapecoense contam com os principais goleadores do ano no momento, com quatro gols cada um: Carlos Vinícius (3 jogos), Borré (4) e Rafael Carvalheira (6), respectivamente.

Veja também