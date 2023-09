A- A+

Tênis Após título do US Open, Djokovic volta ao topo do ranking da ATP O sérvio venceu o russo Daniil Medvedev garantindo o seu 24º título de Grand Slam

Um dia depois de levantar o US Open pela quarta vez, em seu 24º título de Grand Slam, o sérvio Novak Djokovic ampliou outra marca nesta segunda-feira (11), recuperando o posto de número 1 do mundo e alcançando 390 semanas no topo do ranking da ATP.

Na segunda posição aparece o espanhol Carlos Alcaraz, que defendia o título nos Estados Unidos e foi eliminado nas semifinais pelo russo Daniil Medvedev, que continua em terceiro.

Medvedev foi derrotado por Djokovic na final de domingo por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-6 (7/5) e 6-3, mas manteve sua vantagem sobre o quarto colocado, o dinamarquês Holger Rune.

O brasileiro mais bem ranqueado é Thiago Wild, que no domingo venceu o Challenger de Gênova batendo na final o italiano Fabio Fognini.

Agora número 76 do mundo, Thiago é o único tenista do Brasil dentro do Top 100. Uma semana antes do título em Gênova, ele foi campeão do Challenger de Como, também na Itália, o que lhe rendeu 30 posições no ranking.

Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 11 de setembro:

1. Novak Djokovic (SRB) 11.795 points (+1)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.535 (-1)

3. Daniil Medvedev (RUS) 7.280

4. Holger Rune (DIN) 4.710

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.615 (+2)

6. Andrey Rublev (RUS) 4.515 (+2)

7. Jannik Sinner (ITA) 4.465 (-1)

8. Taylor Fritz (EUA) 3.955 (+1)

9. Casper Ruud (NOR) 3.560 (-4)

10. Alexander Zverev (ALE) 3.030 (+2)

11. Frances Tiafoe (EUA) 2.690 (-1)

12. Alex de Minaur (AUS) 2.685 (+1)

13. Tommy Paul (EUA) 2.660 (+1)

14. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.340 (+1)

15. Karen Khachanov (RUS) 2.135 (-4)

16. Hubert Hurkacz (POL) 2.035 (+1)

17. Cameron Norrie (GBR) 1.985 (-1)

18. Lorenzo Musetti (ITA) 1.925

19. Ben Shelton (EUA) 1.735 (+28)

20. Grigor Dimitrov (BUL) 1.735 (-1)

...

76. Thiago Seiboth Wild (BRA) +30

