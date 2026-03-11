A- A+

Após título, Marcelo Ajul espera apoio da torcida do Sport contra Anápolis: "Bem especial" Leão entra em campo pela terceira fase da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (12)

O Sport vai encontrar o seu torcedor pela primeira vez pós-título estadual, nesta quinta-feira (12). Às 21h30, o Leão encara o Anápolis-GO, pela terceira fase da Copa do Brasil, na Ilha do Retiro, e o zagueiro Marcelo Ajul afirmou estar na expectativa para o encontro.

Na final do Pernambucano, contra o Náutico, cerca de dois mil rubro-negros lotaram o setor visitante dos Aflitos para acompanhar a vitória leonina por 3x0. Agora, o elenco espera que a Ilha receba um bom público no duelo válido pelo mata-mata nacional.

"É sempre maravilhoso a gente estar com nosso torcedor. Lá na final a gente pôde estar com uma parte deles. E agora com a torcida inteira, na Ilha, vai ser bem importante, bem especial. Que a gente possa sair com a classificação para coroar essa semana", pontuou Ajul.

O prata da casa rubro-negro ainda salientou que diante do bom momento vivido pelo clube, é importante estar todos unidos em busca da classificação. A Copa do Brasil é o torneio mais rentável do País e o Sport pode ganhar R$ 1,68 milhão caso passe pelo Anápolis. Até o momento, por participar e se avançar na segunda fase, o Rubro-negro garantiu R$ 2,9 milhões.

"Fica meu convite para que a torcida possa comparecer neste jogo. A gente sabe da importância dessa partida, do que essa partida representa para o clube. Que a gente possa estar junto: torcida, clube e elenco para que possamos trazer essa clssificação para casa", falou o zagueiro.

