Futebol Após TJD-PE, STJD mantém decisão de vitória do Central diante do Náutico Para Tribunal, não houve irregularidade nas modificações da Patativa no duelo perante o Timbu, na estreia do Campeonato Pernambucano

Após o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) manter, de forma unânime, o resultado da partida entre Central e Náutico, no Lacerdão, na estreia do Campeonato Pernambucano, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) também seguiu na mesma linha, em julgamento nesta quinta (16). Sendo assim, o triunfo por 2x1 da Patativa diante do Timbu, pelo Campeonato Pernambucano, foi mantido.



O Náutico acionou a Justiça alegando que houve um possível erro de direito no confronto, alegando que o Central fez uma parada a mais do que as três permitidas para realizar substituições.





A polêmica aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo. O Central já tinha feito três alterações em duas paradas. As últimas duas modificações foram preparadas, com as entradas de Adson e Anderson Lessa. Apenas o segundo, no entanto, entrou em campo, gerando reclamação dos caruaruenses. Três minutos depois, Adson foi acionado, se transformando, na visão dos alvirrubros, na quarta parada.



O TJD e o STJD, porém, não tiveram a mesma interpretação. O Central permanece com os pontos ganhos, ocupando a quinta posição, com 14 pontos. O Náutico é o segundo, com 19.

