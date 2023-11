A- A+

Série B Após triunfo do Vitória contra Sport, Ivete e Leo Santana comandam festa do título em Salvador Multidão foi ao Farol da Barra celebrar a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro

Enquanto os torcedores do Sport seguem na lamentação pela derrota contra o Vitória, por 1x0, sábado, no Barradão, fãs do time baiano não param de fazer festa. Neste domingo, uma multidão de rubro-negros do Leão da Barra se reuniu no Farol da Barra para celebrar o acesso e o título inédito do clube na Série B do Campeonato Brasileiro.

Gratuito e aberto ao público, o evento contou com as presenças de Leo Santana, Ivete Sangalo, Oh Polêmico, Falcão Guig Ghetto e O Malandro. O presidente do Vitória, Fábio Mota, atletas e funcionários do clube também curtiram a festa em cima de um trio.

Essa foi a primeira vez que o Vitória faturou um título nacional. Foi sacramentado ainda na terça-feira, mesmo sem entrar em campo, depois que o Criciúma, - que também garantiu o acesso no sábado - empatou em 1x1 diante do Guarani.

O Vitória encerrará a sua participação na Série B contra a Chapecoense, às 17h, no sábado (25). Já o Sport, com chances remotas de acesso, enfrentará o Sampaio Corrêa, às 17h, na Ilha do Retiro.

Rapaz que carnaval da zorra. Leo Santana cantando o hino. pic.twitter.com/THmKE1hOSW — Reinaldo Oliveira (@reinaldoliveira) November 19, 2023

