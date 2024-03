A- A+

SPORT Após triunfo no Nordestão, Sport enfrenta maratona de seis jogos com clássicos e decisões em 21 dias Dentre as partidas, Leão encara Santa Cruz duas vezes, pelo Pernambucano, e Náutico, pela Copa do Nordeste

Sem tempo para respirar. Esse deve ser o lema do Sport daqui para frente, já que, após a vitória sobre o Altos-PI, nessa quarta-feira (6), o clube possui seis jogos marcados para os próximos 21 dias. O primeiro deles, inclusive, é uma decisão: partida de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano, no próximo sábado (9), no Arruda, em um Clássico das Multidões diante do Santa Cruz.

Um calendário apertado não é novidade para o Sport. Neste ano, até aqui, já foram 16 partidas. O maior respiro até o momento foi entre os dias 28 de fevereiro, quando a equipe goleou o Trem-AP, por 4 a 0, na Copa do Brasil, até o duelo diante do Altos. Ao todo, o clube ganhou uma preciosa semana para descanso e recuperação dos atletas.

Semanas decisivas pela frente

Após o jogo de ida contra o Santa Cruz, o Sport recebe o Murici-AL, na próxima quarta-feira (13), às 19h. A partida é importante para que a equipe consiga a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil e conquiste mais uma premiação para os seus cofres.

Após isso, dois clássicos. O primeiro, novamente diante do Santa Cruz, no sábado (16), dessa vez sob mando Rubro-negro, no jogo de volta das semifinais do Pernambucano. O resultado determina quem avança para a final do Estadual. Após isso, na quarta-feira (20), o Leão recebe o Náutico, em um Clássico das Emoções pela Copa do Nordeste.

Os adversários seguintes são ABC, fora de casa, no dia 23 de março, e Juazeirense, em casa, no dia 27, pela sétima e oitava rodadas da Copa do Nordeste, respectivamente. Atualmente, o Leão ocupa a liderança do Grupo A, com 10 pontos. Caso isso persista até o fim da primeira fase, o Rubro-negro teria a oportunidade de jogar as quartas de final como mandante.



Calendário pode encurtar ainda mais

Caso triunfe sobre o Santa Cruz e avance para a final do Campeonato Pernambucano, o calendário pode encurtar ainda mais. Até o momento, a primeira partida da decisão está marcada para o dia 30 de março, e aguarda apenas o vencedor do Clássico das Multidões, além de Náutico ou Retrô, que fazem a outra semifinal.

Isso significa que, se o Rubro-negro de fato avançar e não houver mudanças nas datas, a conta subiria para sete jogos em apenas 24 dias. O descanso viria apenas após o jogo de ida, já que a volta está marcada para o dia 6 de abril. No caso, o Sport teria novamente mais uma semana de descanso.

Confira, abaixo, o calendário de jogos:

Santa Cruz x Sport (9/03)

Sport x Murici (13/03)

Sport x Santa Cruz (16/03)

Sport x Náutico (20/03)

ABC x Sport (23/03)

Sport x Juazeirense (27/03)

