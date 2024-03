Após tropeço pelo Nordestão, Aal valoriza reação do Náutico em vitória pela semifinal do Estadual

Sair dos Aflitos comemorando uma vitória era tudo que os alvirrubros queriam neste domingo (10), depois de lamentar recentemente um tropeço em casa, perante o River-PI, pela Copa do Nordeste. Um desejo que foi realizado, após o Timbu ganhar por 1x0 do Retrô, pelo duelo de ida na semifinal do Campeonato Pernambucano.

“Fico feliz pela entrega, pela evolução e pela recuperação. O futebol tem essa vantagem de dar oportunidade no próximo jogo de mostrar que aquilo (derrota para o River-PI) foi um tropeço, que o perfil da nossa equipe não era aquele”, afirmou o técnico Allan Aal.O treinador também reforçou a evolução no aspecto psicológico do time, que soube segurar o resultado para ter, pelo menos, a vantagem do empate no confronto da volta, no próximo domingo (17), na Arena de Pernambuco.“A gente soube lidar com a questão emocional também. Acabamos o primeiro tempo com uma cobrança natural até certo ponto, mas voltamos ao segundo tempo mais fortalecidos ainda. Terminamos o ‘primeiro tempo’ (da semifinal) com a vantagem, mas não vamos sentar em cima dela. Temos que competir, sabendo da qualidade do adversário, mas também das nossas qualidades e limitações. Com a postura que tivemos hoje, sendo agressivo quando tem de ser, trabalhar a bola e oscilar a velocidade com posse, podemos crescer muito”, apontou.Mesmo feliz pelo resultado, o treinador voltou a tocar no ponto sobre o aproveitamento do ataque do Náutico. “Vejo a questão ofensiva mais pelo lado da efetividade do que das oportunidades. A gente tem em média 15 finalizações por jogo. Dessas, se melhorarmos a efetividade em 10%, geraremos um gol e meio na matemática. A cobrança vai existir em todos os lugares quando se trata de uma equipe tradicional e ferida por anos anteriores. Temos de ter equilíbrio e hoje mostramos isso, mesmo errando no primeiro tempo, com decisões equivocadas. Depois de abrir o placar, as oportunidades também aumentaram também pelo fato de o adversário proporcionar esse tipo de situação para a gente. Fomos efetivos defensivamente, mas sem recuar. Poderíamos até ter definido alguns lances com mais tranquilidade, falando de um placar um pouco maior aqui”, concluiu.