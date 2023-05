A- A+

Santa Cruz Após tumultos, Arruda receberá melhorias para jogo com o Sousa Projeto foi assinado por grupo de trabalho formado por FPF, Santa Cruz, Governo do Estado, PM e Batalhão de Choque

Nesta terça-feira (30), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o presidente Evandro Carvalho e outros membros da entidade, voltaram a se reunir com representantes do Santa Cruz, do Governo do Estado, da Polícia Militar e do Batalhão de Choque, no intuito de elaborar e assinar um projeto de melhorias para o acesso dos torcedores em dias de jogos no Arruda.

Esta foi a terceira reunião do grupo de trabalho. Segundo a FPF, mais de 100 torcedores foram ouvidos antes das medidas que visam o aumento da segurança e do conforto serem aprovadas. "Um ciclo de três reuniões foi finalizado hoje (terça). Tomamos decisões importantes para gerar mais conforto e segurança ao torcedor. Ouvir os torcedores foi essencial para essas decisões. Além da presença de representantes do Governo do Estado, Polícia Militar e Civil, Batalhão de Choque e também representantes do Santa Cruz”, falou Evandro Carvalho.

Entre as mudanças assinadas no termo de compromisso estão a abertura dos portões para acesso ao público a partir das 13h, instalação de gradis para organização de filas, carro de som repassando orientações para o torcedor, grupo de apoio para orientar os torcedores, placas sinalizadoras de orientação, aumento de segurança pública e privada e evento de pré-jogo dentro das dependências do Arruda.

As melhorias já passam a valer para o jogo do Santa Cruz deste final de semana. No sábado (3), a Cobra Coral recebe o Sousa, às 16h, pela 5ª rodada da Série D do Brasileiro. Para esta partida, as bilheterias irão funcionar até esta sexta-feira (2), das 9h às 19h. Além disso, no dia do duelo com os paraibanos, o Tricolor comercializará os bilhetes até às 13h.

O confronto com o Sousa será o terceiro do Santa Cruz como mandante nesta edição da Quarta Divisão. Nos compromissos perante Iguatu-CE e Campinense-PB, respectivamente, os torcedores relataram dificuldades para entrar no Arruda. Contra os cearenses, o público fo pouco superior a 13 mil espectadores. Já diante dos paraibanos, mais de 30 mil tricolores estiveram no José do Rego Maciel e o tumulto foi ainda maior.

Tapumes instalados na Rua das Moças e Rua Petronila Botelho impediram a circulação dos torcedores. Os obstáculos teriam sido solicitados pela Polícia Militar. Com isso, alguns tricolores com ingressos para os portões 11, 10 e 7 se amontoaram na Av. Dr. José dos Anjos, conhecida como "Rua do Canal". Além disso, o mau posicionamento dos gradis empurros os torcedores em direção ao canal.

