Após último jogo com público exclusivo, Enderson agradece apoio: "era um momento complicado"

A- A+

Foram três jogos com apenas de mulheres, crianças e pessoas com deficiência, e três vitórias. Ao todo, o Sport marcou nove gols e sofreu apenas dois. Com mais de 18 mil torcedores por partida, o sentimento do técnico Enderson Moreira não poderia ser outro, que não o de gratidão, ao público exclusivo que lotou a Ilha do Retiro contra Botafogo-SP, ABC e Avaí. Em entrevista coletiva após o resultado positivo diante dos catarinenses, o técnico agradeceu o apoio dos rubro-negros.

“Antes de mais nada, quero agradecer à torcida, que mais uma vez foi um espetáculo à parte. O incentivo, apoio de todas as mulheres, crianças e pessoas com algum tipo de deficiência. Era um momento complicado para o clube, cinco jogos com restrição total, e esses três de maneira especial. O que todos conseguiram fazer nesses jogos… nos apoiaram muito, e ainda bem que conseguimos entregar. Foram vitórias importantes na competição”, ressaltou.

Diante do Avaí, o Sport conquistou o resultado positivo, mas teve que lidar com alguns sustos na reta final da partida para somar três pontos na tabela. Aos 45 minutos, o Leão viu Waguininho descontar para os visitantes de pênalti. Na sequência, coube a Renan fazer grande intervenção para evitar o empate.

Contudo, para Enderson Moreira, apesar do momento difícil em campo, o Sport teve boas oportunidades para conquistar uma vitória tranquila na Ilha.

“A gente estava caminhando para um placar tranquilo. A origem do pênalti é um tiro de meta do goleiro deles. A gente não consegue tirar a primeira bola, o Eduardo não vê o jogador e chuta o adversário. O time perdendo de 2x0 e faz o 2x1, claro que vai tentar algo. Mas acho que não tomamos um sufoco. Em outras ocasiões, talvez, sim. Hoje (quarta) estávamos com um certo controle. Tivemos situações claras para ampliar a vantagem”, declarou.

Veja também

SÉRIE D Retrô vence Sergipe fora de casa pela Série D e comemora terceira vitória seguida