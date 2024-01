Após vaias da torcida em vitória, Thyere diz que atletas querem aliar resultados com bom desempenho

A- A+

Vencer o Maguary por 1x0, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, não foi suficiente para fazer o torcedor do Sport aplaudir o time após o apito final. Pelo contrário. As vaias tomaram conta do estádio. Clara insatisfação por conta do desempenho da equipe no confronto. Comportamento que o capitão da equipe, o zagueiro Rafael Thyere, viu como natural.

“A área que estava destinada ao nosso torcedor estava completamente lotada. Agradeço ao torcedor que se fez presente no estádio. Foi muito bom. Jogamos em um clube como o Sport. É uma pressão grande e os atletas que estão chegando foram percebendo o que é jogar aqui. Claro que não queremos ser vaiados, mas entendo que é a forma de o torcedor reagir, mostrar que não está satisfeito com o desempenho. Cabe a gente trabalhar, ficando melhor para, quando acabar o jogo, a gente ter um resultado bom, entregando o desempenho que a torcida quer”, afirmou.

O Sport é o atual vice-líder do Estadual, com nove pontos. Na próxima rodada, segunda (29), na Arena de Pernambuco, a equipe encara o Afogados, em sétimo, com quatro. Jogo que os rubro-negros esperam ter uma recepção bem diferente após o apito final.

“Não posso dizer que na segunda-feira vamos fazer um jogo brilhante, mas espero que seja melhor do que foi contra Maguary e Santa Cruz”, declarou o defensor.

Veja também

Atletismo De olho em Paris, Fernando Balotelli disputa Sul-Americano Indoor de atletismo