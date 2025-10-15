A- A+

Futebol Após vencer a Bola de Ouro, Dembélé exige aumento e cria dilema financeiro no PSG, diz jornal Atacante francês, eleito melhor jogador do mundo, quer valorização salarial; clube estuda como responder sem romper política interna

A conquista da Bola de Ouro de 2025 por Ousmane Dembélé pode representar um novo desafio para o Paris Saint-Germain. De acordo com o canal francês RMC Sports, o atacante, que tem contrato com o clube até 2028, passou a exigir um aumento salarial significativo após ser eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2024/25.

O francês, peça fundamental do PSG e da seleção nacional, pretende ver o reconhecimento individual refletido em seu vencimento, o que coloca o clube em uma posição delicada. A diretoria parisiense, liderada por Luís Campos, tenta manter a estabilidade financeira e evitar exceções em sua política salarial.

Antes da cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris, Campos já havia deixado claro que a postura do clube seria a mesma independentemente do resultado.

— A estabilidade do PSG não vai mudar em função de um jogador que quer ser diferente. O clube vai se proteger — afirmou o dirigente.

