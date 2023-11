Após vencer jogo de madrugada, Sinner desiste do Masters 1000 de Paris

A- A+

O tenista italiano Jannik Sinner, que se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Paris na madrugada desta quinta-feira (2h30 no horário local, 22h30 de quarta-feira em Brasília), desistiu do torneio alegando cansaço.

Sinner, de 22 anos, venceu o americano Mackenzie McDonald (42º) por 7-5 e 6-1, em duelo que durou mais de duas horas, e teria que enfrentar já nesta quinta-feira (2) o australiano Alex de Minaur (13º).

"Lamento anunciar que estou desistindo do jogo de hoje em Bercy. Terminei o jogo quando eram quase 3 da manhã e só fui dormir algumas horas depois. Tive menos de 12 horas para descansar e me preparar para o próximo jogo", escreveu Sinner na rede social X (antigo Twitter).

"Tenho que tomar a decisão certa para minha saúde e meu corpo. As próximas semanas com o ATP Finals em casa e a Copa Davis serão muito importantes, agora estou me concentrando na preparação para esses eventos importantes. Nos vemos em Turim!", acrescentou.

A programação do Masters 1000 de Paris gerou críticas. O jogo entre Sinner e Mcdonald, o último da sessão noturna de quarta-feira, começou depois da meia-noite na capital francesa.

"Feliz pela vitória de Jannik, mas nenhuma consideração pelo bem-estar dos jogadores na programação de Paris", lamentou nas redes sociais Darren Cahill, treinador de Sinner há mais de um ano.

Três vezes finalista de Grand Slam e número oito do mundo, o norueguês Casper Ruud, eliminado na quarta-feira pelo argentino Francisco Cerúndolo (21º), também criticou a organização.

"Bravo ATP, bela maneira de ajudar um dos melhores jogadores do mundo a se recuperar e estar preparado o mais rápido possível quando terminou seu jogo anterior às 2h37 da manhã. Só 14h30 para se recuperar. Que piada", escreveu Ruud no X.

A primeira sessão noturna do Masters 1000 de Paris já tinha gerado críticas, ao terminar às 2h00 de terça-feira.

Sinner, campeão do ATP 500 de Viena no domingo após duelo de mais de três horas contra o russo Daniil Medvedev (3º) na final, vai se preparar agora para o ATP Finals (12 a 19 de novembro), torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada em Turim.

