Tênis Após vencer Masters 1000 de Paris, Djokovic aumenta sua vantagem no topo do ranking da ATP Sérvio é seguido pelo espanhol Carlos Alcaraz e pelo russo Medvedev, nas segunda e terceira posições, respectivamente

Graças a seu triunfo no domingo em Paris-Bercy, onde conquistou o 40º Masters 1000 da sua carreira, o tenista sérvio Novak Djokovic se manteve no topo do ranking da ATP, aumentando a vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz, segundo colocado, de acordo com o ranking publicado nesta segunda-feira (6) pelo circuito de tênis masculino.

Os dois estão separados por 2.990 pontos, depois de Alcaraz ter sido eliminado na primeira rodada do último Masters 1000 da temporada pelo russo Roman Safiulin.

Finalista em Paris contra Djokovic, o búlgaro Grigor Dimitrov subiu três posições no ranking, o maior salto da semana no Top 20.

O vencedor do ano passado, o dinamarquês Holger Rune, eliminado nas quartas de final por Djokovic nesta edição, perdeu três posições e caiu para o número 10, enquanto o norueguês Casper Ruud (7º), o alemão Alexander Zverev (8º) e o americano Taylor Fritz (9º) ganharam uma posição cada.

Depois dos resultados em Paris, foi concluído o grupo de participantes do Masters de encerramento da temporada que será disputado na próxima semana em Turim, reunindo os oito melhores tenistas do ano: Djokovic, Alcaraz, o russo Daniil Medvedev (3º), o italiano Janik Sinner (4º), o russo Andrey Rublev (5º), o grego Stefanos Tsitsipas (6º), Zverev e Ruud.

O brasileiro Thiago Seyboth Wild subiu duas posições no ranking mundial e agora está em 74º.

Ranking da ATP desta segunda-feira (6)

1. Novak Djokovic (SRB) 11.445 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.455

3. Daniil Medvedev (RUS) 7.200

4. Jannik Sinner (ITA) 5.490

5. Andrey Rublev (RUS) 5.205

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.435

7. Casper Ruud (NOR) 3.625 (+1)

8. Alexander Zverev (ALE) 3.585 (+1)

9. Taylor Fritz (EUA) 3.500 (+1)

10. Holger Rune (DIN) 3.460 (-3)

11. Hubert Hurkacz (POL) 3.245

12. Álex De Miñaur (AUS) 2.740 (+1)

13. Tommy Paul (EUA) 2.665 (-1)

14. Grigor Dimitrov (BUL) 2.570 (+3)

15. Karen Khachanov (RUS) 2.475

16. Frances Tiafoe (EUA) 2.310 (-2)

17. Ben Shelton (EUA) 2.285 (-1)

18. Cameron Norrie (GBR) 1.940

19. Nicolas Jarry (CHI) 1.810 (+1)

20. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.760 (+1)

