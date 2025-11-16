A- A+

FUTEBOL Após vencer o Sport, Flamengo tem 72% de chances de ser campeão do Brasileiro, aponta Bola de Ouro A ferramenta de previsões de futebol aponta ainda que o Palmeiras tem 26,6% de chances de ser campeão

Faltando cinco rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem hoje 72% de chances de levantar a taça, segundo a Bola de Cristal do Brasileirão, desenvolvida em parceria com a UFMG. Neste sábado, o Flamengo goleou o Sport por 5 a 1, somou mais três pontos e está na liderança da tabela com 71 pontos, 21 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. O saldo de gols é de 48.

A ferramenta de previsões de futebol aponta ainda que o Palmeiras, vice-líder, tem 26,6% de chances de ser campeão. Neste sábado, o time paulista perdeu para o Santos por 1 a 0. Estacionou nos 28 pontos. Tem 21 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O saldo de gols é de 29.

O Cruzeiro, em terceiro lugar, tem alguma chance, quase irrisória: 1,4%. Está com 64 pontos, 18 vitórias, 10 empates, 5 derrotas e 24 no saldo de gols.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Fluminense, no Maracanã, como visitante. E no dia seguinte, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, às 21h30, em Belo Horizonte.

