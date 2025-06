A- A+

Tênis Após vencer Roland Garros, Carlos Alcaraz terá que pagar quase metade do prêmio em impostos O tenista espanhol superou Jannik Sinner na final e conquistou seu terceiro Grand Slam

Carlos Alcaraz escreveu mais um capítulo memorável em sua carreira ao conquistar o título de Roland Garros 2025, neste domingo, após uma final equilibrada contra o número 1 do mundo, Jannik Sinner. Aos 22 anos, o espanhol se tornou o campeão mais jovem da era aberta a vencer Grand Slams em três superfícies diferentes: saibro, grama e piso duro.

Além da glória esportiva, Alcaraz levou para casa um cheque de € 2.550.000 (cerca de R$ 14,2 milhões) como prêmio pelo título em Paris. No entanto, de acordo com o jornal espanhol Marca, como residente fiscal na Espanha, o tenista terá que lidar com uma conta alta de impostos.

Segundo estimativa da consultoria fiscal TaxDown, ele deverá pagar aproximadamente € 1.181.936 (aproximadamente R$ 7,4 milhões) em tributos — o equivalente a 46% do valor bruto recebido.

A tributação é resultado da combinação do imposto de renda estatal e regional, aplicável a altos rendimentos como os de Alcaraz.

O espanhol, natural de El Palmar, em Múrcia, já acumulou cerca de US$ 44 milhões (R$ 279) em premiações ao longo da carreira.

