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FUTEBOL Após vice na Argentina, River Plate deve fazer reformulação e 12 jogadores podem deixar o clube Segundo TyC Sports, clube argentino quer abrir espaço na folha salarial para voltar esforços às contratações de nomes de peso

Após a derrota para o Belgrano na final da Torneo Apertura, no último domingo, o River Plate deve fazer uma limpa em seu elenco para o segundo semestre. Segundo o jornal TyC Sports, a equipe argentina será completamente reformulada, já que o plano interno inclui mais de 12 jogadores com chances reais de sair.

Das prováveis saídas, as situações de Subiabre, Rivero, Lencina e Colidio têm relação com o potencial de gerar uma venda significativa que satisfaça tanto os jogadores quanto o próprio clube. Por outro lado, Paulo Díaz, Bustos, Pezzella, Giménez, Galoppo, Castaño e Salas deixaram de ser prioridades no River Plate e irão avaliar propostas para mudar de clube.

O River Plate tenta recuperar parte do seu investimento em Castaño e Salas, que chegaram por US$ 14 milhões e US$ 9 milhões, respectivamente. O meia Juanfer Quintero, por sua vez, não gostou de ter entrado apenas após o terceiro gol do Belgrano e sua permanência também não é garantida.





Além disso, jogadores pouco utilizados devem sair para a equipe ter margem de folha salarial para voltar esforços às contratações de nomes de peso. Caso não consiga vender os atletas disponíveis na lista de transferências, o River Plate não descarta saídas por empréstimo.

Atual vice-campeão do Torneo Apertura, o River Plate não disputa a atual edição da Libertadores e compõe o Grupo H da Sul-Americana, junto de Bragantino, Blooming e Carabobo.

Veja lista dos jogadores que podem deixar o River Plate

Paulo Díaz

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Ulises Giménez

Lautaro Rivero

Kevin Castaño

Giuliano Galoppo

Juan Fernando Quintero

Santiago Lencina

Facundo Colídio

Ian Subiabre

Maximiliano Salas

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