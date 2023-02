A- A+

Rio Open Após vice no Rio Open, Alcaraz segue atrás do líder Djokovic no ranking da ATP Jovem espanhol não conseguiu bater Cameron Norrie neste último domingo (26)

O sérvio Novak Djokovic segue mais uma semana à frente do ranking da ATP, seguido pelo espanhol Carlos Alcaraz, que perdeu no domingo (26) para o britânico Cameron Norrie (12º) na final do Rio Open, uma semana depois de ter conquistado o ATP 250 de Buenos Aires.

De olho no torneio de Acapulco, no México, o jovem prodígio espanhol tem apenas 200 pontos a menos que o astro sérvio, que volta a Dubai nesta semana após vencer o Aberto da Austrália.

Mas Alcaraz pode sofrer um novo revés devido a um desconforto na perna direita sentido durante a final perdida no Brasil: ele terá que decidir até esta terça-feira se partirá para o México.

Conforme o previsto, o americano Taylor Fritz, vencedor do torneio de Derlay Beach no dia 19 de fevereiro, integra o top-5 do ranking da ATP, enquanto Rafael Nadal caiu duas posições, para oitavo.

O brasileiro Thiago Monteiro caiu uma posição e agora é 84º.

Ranking da ATP

1. Novak Djokovic (SRB) 6.980 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.780

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.805

4. Casper Ruud (NOR) 5.515

5. Taylor Fritz (EUA) 3.660 (+2)

6. Andrey Rublev (RUS) 3.405 (-1)

7. Daniil Medvedev (RUS) 3.320 (+1)

8. Rafael Nadal (ESP) 3.315 (-2)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.245

10. Holger Rune (DIN) 3.161

11. Hubert Hurkacz (POL) 3.065

12. Cameron Norrie (GBR) 2.815 (+1)

Veja também

Brasil MPF concorda com pedido da Italiana para que Robinho cumpra pena no Brasil; mas ele será preso?