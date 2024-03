Após virada sobre o Qarabag, Bayer Leverkusen chega a 37 jogos de invencibilidade e 106 gols

A- A+

A incrível virada no 3 a 2 do Bayer Leverkusen sobre o Qarabag, do Azerbaijão, na quinta-feira, fez crescer os números assombrosos da equipe alemã nesta temporada. Com a vitória e classificação pelas oitavas da Liga Europa, agora, são 37 jogos de invencibilidade dos comandados de Xabi Alonso.

O Leverkusen é a única equipe das grandes ligas europeias ainda invicta na temporada. Além da ida às quartas da competição, o time está na semifinal da Copa da Alemanha e é líder da Bundesliga, com dez pontos de vantagem sobre o vice-líder Bayern de Munique, com 25 rodadas disputadas. Ou seja, há chances reais de conquista de uma tríplice coroa. Vale lembrar que o time nunca foi campeão da Bundesliga, o Campeonato Alemão.

A vitória sobre o Qarabag, com dois gols já nos acréscimos, foi a 32ª em 37 jogos. Sensação do futebol europeu na temporada, o Leverkusen também tem um dos ataques mais letais, com 106 gols marcados, contra 28 sofridos. Veja todos os números da equipe na temporada:

37 jogos

32 vitórias

5 empates

106 gols marcados

28 gols sofridos

Artilheiro: Victor Boniface (atacante) - 16 gols em 23 jogos

Vice-artilheiros: Jeremie Frimpong (ala-direito) - 11 gols em 32 jogos & Grimaldo (ala-esquerdo) - 11 gols em 36 jogos

Líder em assistências: Florian Wirtz (meia) - 17 assistências em 25 jogos

— Estou feliz que estejamos juntos e tenhamos esse espírito de equipe, é talvez o mais importante dessa temporada, construir isso. Acreditar, ter apetite competitivo, isso para mim é lindo. Não só hoje. Eu sei que esse time quer o sucesso. A atmosfera, a festa com os torcedores, esse sentimento e crença são muito importantes, temos que aproveitar isso — afirmou Xabi após a partida.





O técnico espanhol está sob os olhos de gigantes europeus, mas só tomará uma decisão ao fim da temporada. Enquanto isso, seus comandados seguem fazendo história, e conhecerão o próximo adversário na Liga Europa nesta sexta-feira, em sorteio.

Veja também

Copa do Brasil Nos pênaltis, Retrô perde para o Fortaleza e dá adeus à Copa do Brasil