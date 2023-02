A- A+

caso daniel alves Após visita na prisão, advogado garante que Daniel Alves está tranquilo: "Sabe a verdade" A mãe e o irmão do brasileiro também estiveram presentes no encontro realizado sexta

Advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell visitou o jogador de 39 anos na prisão, na última sexta-feira (17), para explicar um pouco sobre a audiência que aconteceu no dia anterior, no Tribunal de Barcelona. Em sua saída, o responsável pela defesa do atleta foi parado pela imprensa local e garantiu que o brasileiro está tranquilo com a situação.

Ele está tranquilo. Ele me disse que está em paz porque sabe a verdade, disse o advogado ao sair da penitenciária de Brians 2.

A mãe e o irmão de Daniel Alves também estiveram presentes na visita junto do advogado, que quis explicar ao ex-jogador do Pumas os próximos passos do julgamento. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo.

Advogados de acusação e de defesa se reuniram na última quinta-feira para discutir o recurso e a possibilidade de soltura de Daniel Alves. Mas a Promotoria pediu ao Tribunal do Barcelona que mantenha o lateral-direito na prisão e cita os múltiplos indícios que, em sua opinião, o incriminam, incluindo as evidências de DNA, que foram reveladas na semana passada.

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro em Barcelona e, entre as provas que pesam contra o jogador, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local. O lateral também já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, enquanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.

