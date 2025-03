A- A+

Futebol Após vitória do Sport na Copa do Brasil sub-17, volante projeta disputa de competição em Minas Rennan participará de competição no Sudeste com parte do elenco da base do Leão

O time sub-17 do Sport inicia, nesta sexta-feira (21), a disputa do Boston City Coffee Tournament, torneio de tiro curto realizado pela equipe do Boston City, de Minas Gerais. A competição terá duração de 3 dias e contará com a presença de oito equipes.

O volante Rennan, de apenas 15 anos, comentou sobre a importância desses torneios menores para evolução do grupo e afirmou que o Sport chega focado para a competição.

"É uma oportunidade grande dos atletas se provarem e evoluírem. Vamos ter dois jogos no mesmo dia na sexta e no sábado, isso nos força a ter mais maturidade e sabedoria para enfrentar adversários difíceis. Nosso grupo está focado em absorver os aprendizados desse campeonato e fazer o Sport chegar o mais longe possível. É mais um desafio que queremos enfrentar para mostrar nosso bom futebol", falou.

O atleta se destaca por estar numa categoria acima mesmo com pouca idade. Rennan, inclusive, esteve presente, na última terça-feira (18), na vitória do Leão sobre o Olhodaguense, pela Copa do Brasil sub-17.

Além do Sport, o torneio terá a participação de Boston City (organizador da competição), Botafogo, Vitória, Cruzeiro, Tombense, Bahia e Red Bull Bragantino.

As partidas iniciais ocorrem na sexta e no sábado, com as decisões ficando para o domingo. O Sport terá Tombense, Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Vitória como adversários já definidos.

