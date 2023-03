A- A+

Futebol Após vitória em clássico, Sabino provoca torcida do Santa Cruz: "Tudo normal em Pernambuco" Leão venceu o Tricolor por 2x0, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano

Após a vitória do Sport por 2x0 diante do Santa Cruz, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, o zagueiro Sabino, do Leão, provocou os rivais. Em postagem nas redes sociais, o atleta indicou que o resultado no Clássico das Multidões provou que "tudo está normal em Pernambuco".

"Tudo normal em Pernambuco!!! Que coisa linda é ser Sport Club do Recife! Bote +3 na conta!!”, postou. Com o resultado, o Sport se manteve na liderança do Pernambucano, com 24 pontos.

