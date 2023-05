A- A+

Sport Após vitória, Enderson projeta jogo com Ituano antes de Copa do Brasil: "Temos que fazer mágica" Treinador voltou a reclamar da sequência pesada de jogos do Leão na temporada

Depois da vitória apertada sobre o Tombense, o elenco do Sport ganhou folga nesta quinta-feira (11). Vivendo uma maratona intensa de partidas na temporada, a comissão técnica optou por dar um dia de descanso aos jogadores visando a sequência do ano. No domingo (14), o Rubro-negro volta a entrar em campo pela Segundona. Desta vez, vai visitar o Ituano, no Novelli Júnior, às 20h30. A partida antecede o confronto com o São Paulo, quarta-feira (17), pela Copa do Brasil.

Ciente da importância do duelo válido pelo mata-mata nacional, o técnico Enderson Moreira não descartou poupar alguns atletas do jogo contra o Ituano. No entanto, só não viajará para Itu aqueles que não tiverem condições físicas de entrar em campo.

"Não podemos abrir mão da Série B, é uma competição alvo nossa. Temos pouco recurso para amenizar as situações. Não vamos dando chances para os atletas se recuperarem em todos os aspectos. É só joga, joga, joga... Até alguém não aguentar, a coisa não fluir. Não temos tempo de recuperação", começou.

"Dependemos da malha aérea, as possibilidades são pequenas para fazer algo interessante. Tem clube com capacidade de fretar voo, nós não temos, infelizmente. Temos que fazer mágica para chegar e jogar. O período é curto. Vamos conversar muito para ver o que fazer, se tem alguém com necessidade de ficar fora do jogo, em questão de recuperação física", continuou.

Diante do Tombense, após um bom primeiro tempo, o Sport caiu de produção no segundo, apesar do gol marcado por Juba, e viu os mineiros ficarem perto do empate. Com o cansaço do time ficando nítido, Enderson voltou a reclamar da quantidade de jogos que a equipe fez no ano. Já são 32 aparições em 2023.

"A gente vem de uma sequência pesada. Para nós, é difícil. Não sei um time do Brasil que jogou mais do que a gente, tem algum?. Vamos enfrentar adversários que têm 12, 15 jogos a menos que a gente. Isso faz muita diferença, temos feito o possível. Não conseguimos ter uma semana sem jogo no meio durante mês. Somos reféns dos resultados. Fomos ganhando, atrasamos duas rodadas da Série B, é uma situação complicada", relatou.

