Futebol Após vitória, Marcelo Cabo vê Santa com total controle do jogo diante do Central Tricolor venceu por 2x1 a Patativa e segue na liderança do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro

O técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, elogiou o que chamou de “controle total” do time na vitória por 2x1 diante do Central, no Lacerdão, pela quinta rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que, mesmo atuando em um gramado irregular, o Tricolor conseguiu “jogar o jogo” para se manter invicto e líder da chave.

“Não adianta ficar falando de gramado porque isso é Série D. Temos de trabalhar e passar por cima da adversidade. Mesmo com as condições dele, colocamos a bola no chão, jogamos, com saída apoiada com o goleiro. Um dos gols foi assim. Tivemos o controle do jogo, com um gol anulado e outro do Geovany”, iniciou.

“Em nenhum momento, o Santa perdeu o controle do jogo. Sempre esteve controlado e tivemos chances de ampliar até para 3x1. Foi um grande jogo, com três pontos importantes que mantém o time na liderança (do grupo), mas não geral por conta do gol pró (10x9 para o ASA, no topo do A4). Vamos buscar agora essa liderança geral”, completou.

O técnico também explicou o lance que originou o gol do Central, mas ressaltou que o Santa soube se recuperar bem para engatar mais uma vitória na competição.

“Quando Felipe dá o soco na bola, o meu rebote já sai para o contra-ataque, deixando o espaço vazio. O atleta deles dominou e fez o gol. A gente se descontrolou um pouco até os 20 minutos porque eles foram para cima, chegando muito em bolas paradas e longas. Fizemos as correções, voltamos a ter o controle do jogo e criamos boas oportunidades para ampliar”, declarou.

“O Central faz um bom campeonato e os adversários terão dificuldade aqui dentro. Temos de ressaltar a boa equipe deles. Quando a gente vem aqui, só falamos do gramado. Mas vamos falar um pouco do time deles? Organizado, valorizou nossos três pontos. Jogou o jogo dentro de casa, teve suas valências. Valorizo muito os três pontos aqui”, frisou.

O Santa é o líder do Grupo A3, com 13 pontos. O Central é o quarto, com sete pontos.

