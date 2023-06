A- A+

Futebol Após vitória, Marchiori elogia primeiro encontro com torcida do Náutico Timbu derrotou o Volta Redonda por 2x0, nos Aflitos, e assumiu momentaneamente a vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro

Um cartão de visitas muito bom. Foi assim que o técnico Fernando Marchiori definiu o primeiro encontro dele com os Aflitos, na vitória do Náutico por 2x0 diante do Volta Redonda, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O treinador elogiou o apoio das arquibancadas e destacou a importância do fator casa para o Timbu avançar na competição.

“Essa motivação e apoio do torcedor é fundamental. Para mim, é uma grande satisfação estar em uma instituição desse nível. Foi um cartão de visitas muito bom. Uma noite que não deixarei de recordar. Os três pontos foram muito importantes nessa vinda após uma vitória fora de casa. Isso vai motivar ainda mais nosso torcedor, trazendo para mais perto, fazendo um caldeirão pegar fogo em busca do primeiro objetivo, que é o da classificação”, afirmou.

Sobre o jogo, o técnico reconheceu o nervosismo no início da primeira etapa, mas ressaltou o crescimento da equipe no segundo tempo e o controle do jogo que culminou na segunda vitória consecutiva na Série C.

“O primeiro tempo teve um pouco de ansiedade, afobação por estar dentro de casa. Aceleramos algumas jogadas. Sabíamos que a transição deles era boa, com uma base desde o ano passado. Isso ajudou o adversário na organização e entrosamento. Tivemos alguns erros na iniciação que eles exploraram em contra-ataque. Mas foi normal, principalmente em um cenário com treinador novo, plataforma diferente, com alguns atletas que não vinham com tanta minutagem. Acertamos no intervalo, com alguns ajustes e posturas diferentes. Não demos contra-ataque, tendo o controle do jogo e, na bola parada, definimos a situação do jogo”, declarou.

