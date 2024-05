Após vitória, Mazola agradece à torcida, elogia partida do Náutico e rebate rumores de racha

A- A+

O Náutico venceu e venceu bem o Remo, na volta do time aos Aflitos. O reencontro com a torcida, aliás, foi motivo de agradecimento de Mazola. Para ele, os torcedores não decepcionaram.

"Eu queria agradecer muito a presença do torcedor aqui e o comportamento e a atitude dele. Sinceramente, não me decepcionou, eu esperava mesmo isso. Vieram 6 mil e poucos torcedores, mas eu tenho certeza que para a próxima partida aqui, os Aflitos vai estar com mais gente ainda. Agradecer a esse pessoal que veio. Eu fiz questão de pedir um voto de confiança do torcedor do Náutico e eu acho que, para um sábado à tarde, mais ou menos final de mês, tinha uma boa moldura humana. Então começo por agradecer ao torcedor que veio e, com certeza, o torcedor que fez um pensamento positivo para a gente fora dos Aflitos. Isso vai ser fundamental para a gente conseguir nossos objetivos", declarou.

Sobre o jogo, Mazola elogiou a postura do time, mesmo antes da expulsão do jogador do Remo.

"Independente de ter sido um jogador expulso, eu acho que o Náutico fez um jogo muito consistente. Mesmo quando tava 11 contra 11, o Náutico tava muito consistente no jogo. Durante essa semana toda, a gente tinha certeza da evolução da equipe. É um time novo, pessoal chegando - um do Avaí, o outro do Remo, outro do Água Santa, outro do Vitória. Não é do dia para a noite que a gente vai colocar todo mundo na sintonia dos que cá estavam", disse.

Mazola também pregou uma evolução do time para os próximos jogos.

"Sequência do trabalho foi Fundamental. Não é também porque a gente ganha um jogo que também está tudo certo, está tudo maravilhoso. Nós temos muito que evoluir ainda como equipe, como grupo. Não é fácil se adaptar ao jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente gosta de jogar. Então vai ter ainda algumas oscilações, a gente espera que não tão grande como aconteceu em Araraquara e em Volta Redonda, mas vai ter. Porque é uma formação de um outro time, de uma outra forma de jogar, de uma outra metodologia de trabalho", alegou.

O treinador também rebateu algumas críticas que vinha sofrendo após as derrotas para a Ferroviária e o Volta Redonda.

"Eu acho que é um voto de confiança que a torcida do Náutico precisa ter em relação ao profissional que cá está. Eu tenho provas dadas nessa divisão e como treinador. Então o mínimo que eu mereço é respeito e eu tenho certeza que a torcida do Náutico vai abraçar a equipe e vai me abraçar também", falou.

O técnico Alvirrubro também fez questão de afastar qualquer rachadura no elenco alvirrubro e disse que vai pedir para que os próximos treinos sejam abertos, afim de evitar qualquer boato.

"Isso é uma coisa que me irrita demais. Como é que o cara pode ter uma responsabilidade de falar um negócio desse, se nem lá ele está? Eu estava comentando com a minha comissão técnica, que eu estou afim de pedir autorização para diretoria liberar todos os treinos porque aí vai parar essa 'fofocaiada', esse ambiente negativo que estão tentando novamente jogar de fora para dentro. Só que aqui é casca dura de quebrar. Enquanto eu for treinador do Náutico, pode ter certeza que essa negatividade aí não vai cair para dentro. Pode cair no clube, na diretoria. Essas coisas dentro do meu vestiário nunca caíram, e não vai ser aqui que vai cair", disparou.



