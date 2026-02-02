Após vitória na Austrália, Alcaraz amplia vantagem sobre Sinner no ranking da ATP
Espanhol derrotou o sérvio no primeiro Grand Slam do ano e se tornou o mais jovem tenista a vencer os quatro principais torneios do tênis
O título do Australian Open não rendeu apenas recordes e mais alguns milhões na conta de Carlos Alcaraz. O triunfo diante de Novak Djokovic, no domingo, deixou o espanhol com ampla vantagem sobre o rival Jannik Sinner no ranking mundial da ATP. O número 1 do mundo soma 3.350 pontos a mais do que o italiano, que perdeu 1.200 pontos após ser eliminado nas semifinais por Djokovic.
Porém, os dois jovens tenistas mantiveram o abismo em relação ao restante do circuito. Finalista em Melbourne, o sérvio, que voltou ao terceiro lugar do ranking pela primeira vez desde 2024, possui quase metade dos pontos do italiano.
Com a derrota para Alcaraz nas semifinais, Alexander Zverev caiu para a quarta posição. O top 10 do ranking ainda teve mais duas mudanças: o americano Taylor Fritz ganhou duas posições (7º); seu compatriota Ben Shelton caiu para nono.
O brasileiro João Fonseca, que caiu na primeira rodada do torneio, perdeu duas posições e aparece em 34º no ranking.
Veja o top 10
Carlos Alcaraz: 13,650
Jannik Sinner: 10,300
Novak Djokovic : 5,280
Alexander Zverev: 4,605
Lorenzo Musetti: 4,405
Alex de Minaur: 4,080
Taylor Fritz: 3,940
Felix Auger-Aliassime: 3,725
Ben Shelton: 3,600
Alexander Bublik: 3,235