A- A+

TÊNIS Após vitória na Austrália, Alcaraz amplia vantagem sobre Sinner no ranking da ATP Espanhol derrotou o sérvio no primeiro Grand Slam do ano e se tornou o mais jovem tenista a vencer os quatro principais torneios do tênis

O título do Australian Open não rendeu apenas recordes e mais alguns milhões na conta de Carlos Alcaraz. O triunfo diante de Novak Djokovic, no domingo, deixou o espanhol com ampla vantagem sobre o rival Jannik Sinner no ranking mundial da ATP. O número 1 do mundo soma 3.350 pontos a mais do que o italiano, que perdeu 1.200 pontos após ser eliminado nas semifinais por Djokovic.

Porém, os dois jovens tenistas mantiveram o abismo em relação ao restante do circuito. Finalista em Melbourne, o sérvio, que voltou ao terceiro lugar do ranking pela primeira vez desde 2024, possui quase metade dos pontos do italiano.

Com a derrota para Alcaraz nas semifinais, Alexander Zverev caiu para a quarta posição. O top 10 do ranking ainda teve mais duas mudanças: o americano Taylor Fritz ganhou duas posições (7º); seu compatriota Ben Shelton caiu para nono.





O brasileiro João Fonseca, que caiu na primeira rodada do torneio, perdeu duas posições e aparece em 34º no ranking.

Veja o top 10

Carlos Alcaraz: 13,650

Jannik Sinner: 10,300

Novak Djokovic : 5,280

Alexander Zverev: 4,605

Lorenzo Musetti: 4,405

Alex de Minaur: 4,080

Taylor Fritz: 3,940

Felix Auger-Aliassime: 3,725

Ben Shelton: 3,600

Alexander Bublik: 3,235

Veja também