Após vitória perante o Maguary, André Luiz diz que desculpa quem o ameaçou após falha contra o Altos

Nada como um jogo após o outro. Criticado e alvo de ameaças após falhar na eliminação do Santa Cruz perante o Altos-PI, pela pré-Copa do Nordeste, o goleiro André Luiz viveu um dia diferente nesta quinta (11), na vitória do Tricolor por 2x0 perante o Maguary, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Com boa atuação, o atleta recebeu o carinho dos companheiros de elenco e da torcida.

Após o duelo, o camisa 1 desabafou sobre os dias difíceis que viveu e diz “aceitar desculpas” de quem o ameaçou.





“Foi uma semana atípica para qualquer jogador. Nenhum atleta quer passar o que passei. Falhas acontecem. Somos seres humanos, como todos vocês algum dia já falharam. Falhei em um momento em que não poderia. Infelizmente acontece. O problema são as ameaças. Isso foge da paixão do futebol. Quando envolve ameaça contra sua vida, sua família, sua esposa, seu filho, isso foge do contexto. O que tenho a dizer para essas pessoas é que eu os desculpo. Foi um momento de cabeça quente deles”, afirmou o jogador.



“Tive uma semana difícil. Quero agradecer principalmente a Fernanda, minha esposa. Mulher de suma importância na minha vida. Ela também foi xingada, acabou respingando. Você chegar em casa e ver a dor nos olhos da esposa…é complicado. Deixo aqui minha gratidão a ela, aos meus companheiros, diretoria e todos os funcionários do clube. E a essa torcida apaixonada. Foi uma festa hoje.

Um absurdo. Eu me arrepiei. Todos me apoiaram do começo ao fim. Fiquei impressionado”, completou.



André Luiz também relatou a emoção após o final do jogo, quando foi abraçado pelos demais companheiros de elenco. “Aquele momento foi maravilhoso. O grupo está unido, todos com o mesmo objetivo. Faz parte a crítica, a vaia. Faz parte do futebol. Mas no final do jogo, quando o pessoal foi me abraçar, com a torcida me apoiando…isso mostra que todos querem dar alegria ao clube. Voltar a colocar o Santa no cenário nacional. Só tenho a agradecer por tudo que tem acontecido na minha vida. Isso só mostra a força do elenco”, frisou.



O atleta também destacou o desempenho do Santa diante do Maguary, com a vitória que colocou a equipe na segunda posição do Estadual. “Tivemos domínio do começo ao final. Controlamos, matamos o jogo e, ali atrás, fomos firmes. Não brincamos, não fizemos algo que não estava prescrito. O primeiro degrau foi conquistado. Agora é comemorar a vitória e pensar no próximo jogo”, ressaltou.

