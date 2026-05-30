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TÊNIS Após vitória sobre Djokovic, confira quando João Fonseca volta às quadras em Roland Garros Brasileiro busca classificação à semifinal do torneio

Após fazer história despachando o sérvio Novak Djokovic de Paris, o brasileiro João Fonseca já vira a chave para o próximo adversário que vai enfrentar nas oitavas de final, em Roland Garros: o norueguês Casper Ruud. O duelo ocorrerá neste domingo.

Número 28 do mundo, o brasileiro foi o destaque desta sexta-feira ao surpreender e vencer o número 4 do mundo de virada por 3 sets a 2 (). Em alta após a vitória, o brasileiro terá que religar a atenção, já que Rudd também chega classificado após uma virada.

O número 15 do mundo bateu o norte-americano Tommy Paul por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/7, 6/4, 7/6 e 7/5, na quadra Suzanne Lenglen.

Fonseca derrotou o francês Luka Pavlovic (241º) na estreia do torneio e o croata Dino Prizmic (72º) na segunda rodada. Já Rudd, bateu

Este será o primeiro confronto entre João Fonseca e Casper Ruud no circuito profissional. A partida ainda não tem um horário definido.

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