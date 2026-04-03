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drama Aposentada do vôlei, Carol Gattaz revela drama familiar com câncer no rim de sobrinho de 3 anos Ex-central passou pelo momento delicado no mesmo período em que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

A central Carol Gattaz, que se aposentou do vôlei neste ano, relembrou as dificuldades que passou em 2025.

A medalhista olímpica em 2021 sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março daquele ano, mas viveu um drama ainda maior em sua família, com seu sobrinho Pedro, aos 3 anos.

Em entrevista ao Basticast, Carol Gattaz contou que enquanto lidava com diversas tentativas de se recuperar da lesão, também enfrentou um diagnóstico de câncer no rim do sobrinho, além de outros problemas de saúde na família. Hoje, Pedro está recuperado do tumor no rim.

— O ano passado para mim foi muito triste e desafiador. Primeiro pela minha lesão, segundo porque a gente recebeu uma das piores notícias da minha vida, que foi o câncer do meu sobrinho, que teve um tumor no rim. Ele teve que fazer uma cirurgia super complicada para tirar. Ele com três aninhos. Graças a Deus ele está bem hoje. Está curado — disse Carol Gattaz.

Em março de 2025, Carol caiu de mau jeito após executar um movimento de bloqueio e rompeu o LCA do joelho esquerdo.

Num primeiro momento, ela ficou abalada com a grave contusão, mas conta que essa lesão serviu para seu sobrinho "entender que todo mundo poderia ter uma cicatriz", o que amenizou um pouco a dor.

— O dia que meu sobrinho viu os pontos dele, ele falou: ‘dinda, é igual ao seu joelho.’ Se essa lesão serviu para o meu sobrinho entender que essa cicatriz todo mundo pode ter, e eu tive e ele lembrou disso, fez todo o sentido, e para alguma coisa isso serviu — finalizou.

Pedro, sobrinho de Carol Gattaz, foi diagnosticado com nefroblastoma, ou tumor de Wilms, — o tipo mais comum de câncer renal em crianças, geralmente diagnosticado antes dos 6 anos — no rim direiro em maio.

Ele ficou 45 dias internado no hospital, quase sem sair do quarto para evitar qualquer risco de bactérias.

O pequeno fez sessões de quimioterapia e, pouco mais de dois meses depois do diagnóstico, fez uma cirurgia para retirada do tumor, e também do rim direito. O pós-operatório incluiu três dias na UTI e mais 4 sessões de quimioterapia.

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