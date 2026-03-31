Aposentado desde 2021, Aguero rompe o tendão de Aquiles em partida do Independiente Sênior
Ex-jogador de 37 anos terá que passar por uma cirurgia após lesão em jogo da segunda rodada da Copa da Liga Senior 35+
O ex-atacante Kun Aguero se machucou em uma partida do Independiente sênior, na última segunda-feira. O argentino de 37 anos foi titular no confronto contra o River Plate, pela segunda rodada da Copa da Liga Senior 35+, mas deixou o campo após lesionar o tornozelo. Horas depois, ele confirmou que rompeu o tendão de Aquiles.
"Sergio Aguero realizou exames após sair do campo de jogo e os mesmos apontaram que ele sofreu a ruptura do tendão de Aquiles. ️Força @kunaguero ! Te esperamos em breve! De toda a equipe Sênior", escreveu o Independiente.
Independiente e River Plate disputaram o clássico no complexo de Wilde, na noite da última segunda-feira. O time de Aguero venceu por 2 a 0, com gols de Tomás De Vincenti e Fabián Bordagaray. No entanto, a má notícia da noite foi a lesão do atacante, que começou como titular, mas infelizmente não conseguiu terminar o jogo.
Com uma expressão clara de dor, Aguero saiu de campo carregado por dois de seus companheiros. Horas depois, através de suas redes sociais, o ídolo argentino esclareceu seu estado, confirmou que rompeu o tendão de Aquiles e afirmou que precisará passar por uma cirurgia.
— Fiz uma ressonância magnética e confirmou que rompi o tendão. Amanhã começarei os exames e terei que fazer a cirurgia — disse Aguero em um vídeo no Instagram.
Aguero, que se aposentou do futebol profissional devido a problemas cardíacos, voltou a vestir as chuteiras e a camisa do clube onde nasceu no ano passado, embora não tenha participado de muitas partidas. Já em 2026, ele atuou nas duas primeiras rodadas do campeonato e marcou um gol.