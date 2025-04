Aposentado, Eden Hazard completa prova de ciclismo de 225 km e brinca: "Tenho que perder peso"

A- A+

Aposentado dos gramados desde 2023, o ex-jogador Eden Hazard, de 34 anos, encontrou uma nova paixão no ciclismo. No último fim de semana, ele participou da Mallorca 312, uma das mais tradicionais provas amadoras da Espanha.



O belga completou o percurso intermediário de 225 quilômetros e, ao cruzar a linha de chegada, celebrou com uma cerveja e bom humor.



Em entrevista à emissora local IB3, brincou sobre sua condição física.

— Muito difícil, meu amigo. Minhas pernas estão assim, mas boas, muito boas. Veja os primeiros quilômetros, muito bons, mas os últimos 25, nada, impossível. Tenho que treinar um pouco mais e perder um pouco de peso, e isso é perfeito — disse.

O evento reuniu cerca de 8,5 mil ciclistas, entre eles lendas do esporte como Miguel Indurain, Alejandro Valverde e Alberto Contador. Além dele, Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina que venceu a Copa do Mundo de 2022 no Catar, também competiu.

Hazard anunciou sua aposentadoria aos 32 anos, após uma passagem marcada por lesões no Real Madrid. Ídolo no Chelsea e destaque da seleção belga em três Copas do Mundo, ele afirmou que não queria continuar jogando apenas por dinheiro e preferia explorar novas experiências fora do futebol.

