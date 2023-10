Aposentado, Federer não sente falta de jogar contra Nadal: 'Ele é tipo um tigre enjaulado'

A- A+

Mais de um ano após ter se aposentado do tênis, Roger Federer falou sobre a rivalidade com o adversário — e companheiro durante a Laver Cup, torneio de despedida do russo — Rafael Nadal, com quem protagonizou graneds disputas no tênis quando os dois se revezavam entre as primeiras posições no ranking da ATP. Em um podcast, ele contou: "Sendo sicero, nunca parei para pensar se eu sinto falta de jogar contra o Rafa. Na verdade, não muito."

O tenista aprofundou mais as razões do sentimento:

— Talvez eu esteja mais feliz de não jogar [contra Nadal], satisfeito de não estar em uma partida difícil quando você encara um dos melhores em uma das quadras principais. Sabe, isso é estressante. E isso acontecia com tanta frequência, então achoo que estou feliz de não passar mais por isso.

Quando o suíço se aposentou, Nadal estava visivelmente emocionado, e as imagens do espanhol chorando com a despedida rodaram o mundo. Federer também falou sobre a relação pessoal com o adversário e ocasional parceiro, mas destacando sempre a parte esportiva como a questão central.

— Eu não conheço o Rafa tão bem fora do tênis, mas ele é tipo um tigre enjaulado todas as vezes que vez o vejo dentro de quadra. Eu sempre fico relaxado dentro e fora de quadra. Ele tem uma intensidade incrível, está sempre aquecendo, indo de um lado para o outro. Sempre tem coisa para ele se preparar e você sente que ele sempre tem um jogo na cabeça — avalia.

