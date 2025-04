A- A+

CELEBRIDADES Aposentado, Rafael Nadal constrói império hoteleiro: conheça o seu novo resort de luxo no Caribe Ex-tenista participou da concepção do empreendimento, que terá nos próximos meses inaugurado um centro de esportes e uma galeria de seus troféus

Inspirado pela energia do tênis e pelo estilo de vida ativo característico de Rafael Nadal, o ZEL Punta Cana abriu suas portas em março de 2025, um resort com tudo incluído que traz o espírito mediterrâneo ao coração do Caribe. A inauguração marca a primeira expansão internacional desta marca hoteleira desenvolvida pela Meliá Hotels International em parceria com o ex-tenista espanhol e se torna um novo destino para quem busca bem-estar, culinária de autor e experiências ao ar livre de frente para as águas azul-turquesa da Praia Bávaro.

A marca ZEL nasceu como um projeto conjunto entre Meliá e Rafael Nadal com uma ideia central: exportar o estilo de vida mediterrâneo por meio de uma experiência hoteleira que combina natureza, movimento e conexão. Após inaugurações em Maiorca e na Costa Brava, a ZEL inaugurou seu primeiro empreendimento fora da Espanha, na República Dominicana, que Nadal definiu como "um espaço para se sentir bem, ativo e livre".





O próprio tenista participou da concepção do resort, contribuindo com sua visão do esporte como uma forma de equilíbrio físico e mental, e estendendo essa filosofia a todos os cantos do complexo.

Design biofílico e conexão com o meio ambiente

O ZEL Punta Cana possui 190 suítes distribuídas entre jardins tropicais, piscinas e trilhas de vegetação nativa. Os quartos foram projetados com a premissa de "vida ao ar livre", com uma estética de inspiração mediterrânea, paletas de cores claras, materiais naturais e espaços que convidam você a abrir suas portas para o exterior. Destacam-se as Suítes Zel Swim-Up, com acesso direto à piscina a partir do terraço privativo, e as Suítes Master, pensadas para quem busca uma experiência mais espaçosa e confortável.

O coração do hotel é o seu pátio central, um espaço aberto para reuniões e socialização que captura o espírito dos pátios maiorquinos, com árvores frutíferas, fontes e áreas de estar.





Clientes de resort de Nadal têm acesso a campo de golfe próximo Foto: Divulgação

Uma das principais ofertas do resort é o ZEL CLUB, um programa de bem-estar que oferece aulas de ioga ao nascer do sol, treinamento funcional, sessões de respiração, banhos de gelo e esportes aquáticos. Os hóspedes também têm acesso a quadras de tênis, um campo de golfe próximo e uma variedade de atividades para se reconectar com seus corpos e com a natureza.

E o melhor ainda está por vir: em janeiro de 2026, será inaugurado o Rafa Nadal Tennis Center, um complexo dentro do resort com cinco quadras de tênis, quatro de padel e seis de pickleball, além de uma academia de última geração, uma loja especializada e uma galeria com os troféus do tenista. O centro oferecerá clínicas e sessões de treinamento para todas as idades, ministradas por treinadores capacitados pela metodologia da Rafa Nadal Academy.

Oito espaços gastronômicos e uma praia exclusiva

A experiência gastronômica também tem lugar privilegiado. O hotel oferece oito restaurantes e bares que combinam sabores mediterrâneos com ingredientes locais. Entre eles está o PARDA, um buffet de cozinha fresca e sazonal; Nokyo, que funde técnicas japonesas com receitas ibéricas; e Tacorini, um cruzamento original entre a culinária grega e mexicana.

Além disso, o ZEL Beach Club, localizado a 10 minutos de ônibus do hotel, oferece um ambiente exclusivo à beira-mar com restaurante, bar e área de relaxamento para aproveitar a Praia Bávaro em um ambiente relaxado e organizado.

Este hotel opera no sistema all-inclusive, e suas tarifas refletem a exclusividade e o nível de serviço do resort.

Todas as estadias incluem acesso a todas as atividades de bem-estar, ofertas culinárias, traslados internos e experiências únicas que buscam restaurar o equilíbrio entre corpo e mente.

