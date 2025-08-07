A- A+

Futebol Apresentado, Ariel se coloca à disposição para enfrentar o Sergipe Atacante deve começar no banco de reservas no jogo pela volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro

Apresentado oficialmente nesta quinta-feira (7) no Santa Cruz, o atacante Ariel já se colocou à disposição do técnico Marcelo Cabo para o duelo do sábado (10), contra o Sergipe, na Arena de Pernambuco, pela volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

“Minha condição física é ótima. Trabalhei com o grupo, me adaptei ao fuso-horário também, e agora estou apto para jogar no sábado”, declarou, elogiando o Tricolor. “O Santa é um clube grande, não é para Série D. É maior do que isso. Gostei do projeto, da torcida espero ficar muito tempo aqui”, pontuou.

Superstição

O atacante também contou o motivo de escolher a camisa 37 na chegada ao Santa Cruz. “Quando eu tinha 16 anos, o número que estava liberado quando subi ao profissional era o 37. Depois de uma semana, jogamos contra o Boca Juniors. Tinham 40 mil pessoas, foi impressionante. O número sempre foi o meu da sorte e espero que seja aqui”, declarou.

Para avançar de fase na Série D, o Santa precisa vencer por dois gols de diferença, já que perdeu por 2x1 na ida, no Batistão. Se vencer por apenas um, a equipe precisará definir a classificação nas penalidades.

