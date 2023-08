A- A+

Náutico Apresentado, Bruno Pivetti esbanja confiança no Náutico: "Não vim para Recife para fazer dois jogos" Treinador terá a missão de classificar o Timbu à próxima fase da Série C

Apresentado oficialmente pelo Náutico, na tarde desta terça-feira (15), Bruno Pivetti falou pela primeira vez como novo técnico do Timbu. Em coletiva concendida no CT Wilson Campos, o comandante deixou claro que não desembarcou na capital pernambucana para fazer apenas dois jogos. O Alvirrubro busca recuperação nesta reta final de primeira fase para se classificar ao quadrangular.

"Tenho convicção que não vim para Recife para fazer dois jogos. Vim para ficar até o final do campeonato e tenho certeza que vamos fazer uma grande competição. Nosso foco já está no Brusque, que é um grande adversário, já enfrentei e conheço bem. Vamos fazer o possível para trabalhar muito bem e conquistar os objetivos do clube", ressaltou.

"A gente chega em um momento crucial da competição, mas temos convicção absoluta na nossa capacidade e no que a gente entende de modelo de jogo, metodologia. Confiamos plenamente no grupo de jogadores", continuou Pivetti.

Apesar dos poucos anos de carreira, o novo técnico mostrou conhecer a equipe alvirrubra. Inclusive, citou ter trabalhado com seis atletas do atual elenco. São eles o goleiro Gabriel Leite, o lateral Diego Ferreira, o volante Lima, os meias Eduardo e Gabriel Santiago, além do atacante Ribamar.

"Venho acompanhando o Náutico nos últimos anos. Trabalhei com seis jogadores desse grupo e já enfrentei outros, isso acaba sendo representativo. Sei que tem muita qualidade aqui. Procuraremos fazer alguns ajustes", pontuou.

Neste primeiro momento, o vínculo de Bruno Pivetti com o Náutico será de apenas duas partidas - Brusque e São Bernardo, respectivamente. Porém, em caso de classificação à próxima fase, o contrato é renovado de forma automática. Apesar do curto período para tentar dar sua cara ao time, declarou que o trabalho tem tudo para dar certo.

"Na Série C temos uma vantagem com jogos somente no fim de semana, mas já enfrentei de tudo na carreira. Temos estratégia para tudo. O mais importante é que a gente otimize o tempo da melhor maneira. A gente já conversou com alguns jogadores para alguns ajustes. O principal segredo é não perder tempo", detalhou, antes de salientar que o momento é de apoio aos jogadores.

"É o momento de dar as mãos, proporcionar aos jogadores as melhores condições possíveis para que eles possam decidir dentro de campo da melhor maneira. São eles que operacionalizam nossas ideias em campo. Temos convicção de que estão comprometidos com o clube, e o alcance dos nossos objetivos será uma consequência natural do bom trabalho que iniciamos no dia de hoje".

