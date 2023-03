A- A+

Santa Cruz Apresentado, Felipe Conceição revela namoro antigo com o Santa e crê em título estadual Treinador foi anunciado nesta sexta-feira (24) para substituir Ranielle Ribeiro e já pode comandar o Tricolor diante do Central, neste sábado (25)

Anunciado na manhã desta sexta-feira (24) como novo técnico do Santa Cruz, Felipe Conceição já foi apresentado pelo clube. Ele substituirá Ranielle Ribeiro, demitido na última quinta (23). E na primeira entrevista como treinador tricolor, o novo comandante não escondeu estar motivado com o desafio e afirmou já ter sido sondado pela Cobra Coral em outra ocasião.

"Já houve um namoro ano passado e por 'n' motivos a gente não se acertou. Esse ano foi rápido, até pela emergência da situação do Santa Cruz, com esses três jogos pela frente, então precisava de uma resposta rápida e ela foi positiva, mas de uma construção também que vem desde o ano passado, de contatos", começou.

"Já estive aqui trabalhando no Náutico, então já conhecia o clube, me impressionava antes com a torcida. Contra o Sampaio Corrêa comentei na entrevista que me impressionei com a quantidade de gente que tinha, e como a torcida apoia o time o tempo todo", completou.

Antes de aceitar o convite do Santa Cruz, Felipe Conceição estava no Sampaio Corrêa. O último jogo sob o comando do time maranhense, inclusive, foi perante a Cobra Coral, no dia 05 de março. Na ocasião, no Arruda, o Tricolor venceu por 3x1. Em Pernambuco, o treinador passou pelo Náutico no início da temporada passada, mas foi demitido na reta final do Estadual.

Agora do lado tricolor do Recife, pega o Santa Cruz com a necessidade de vencer os próximos compromissos do Estadual - Central, Íbis e Belo Jardim - para não correr riscos de ficar sem calendário em 2024.

"Sabemos das dificuldades dos três jogos, três em uma semana, sabemos da importância de cada um. Sabemos do tamanho do Santa, do tamanho que o Santa tem a nível nacional, e a classificação e a vitória nesses três jogos, para daí pensar no título do Pernambucano. É isso que está na minha mente, é isso que vai ser passado para os atletas. As adversidades a gente procura enfrentar de frente", pontuou.

"Vim ajudar, o Santa tem um grupo qualificado, um clube que hoje paga em dia, estruturado, mais estruturado do que o período que eu estava ano passado, isso me trouxe motivação e alegria de estar aqui".

No currículo, Conceição soma trabalhos por Botafogo, Macaé, América-MG, RB Bragantino, Guarani, Cruzeiro, Remo e Chapecoense.

Neste sábado (25), o Santa Cruz recebe o Central, às 16h30, no Arruda. A partida marcará a estreia de Felipe Conceição no comando coral. Isso porque o treinador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, no final da tarde desta sexta, e está apto a dirigir o time.

