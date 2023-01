A- A+

Sport Apresentado, Gabriel Santos prevê parceria com Love no ataque: "pode me ajudar bastante" Jogador de 23 anos concedeu sua primeira entrevista como jogador do Leão nesta terça-feira (10)

Na véspera de estrear na temporada, o Sport segue apresentando seus reforços para a temporada. No fim da manhã desta terça-feira (10), foi a vez do atacante Gabriel Santos. Oficializado pelo clube no mês passado, o novo camisa 90 falou pela primeira vez como jogador rubro-negro. Ele chegou por empréstimo junto ao São Bernardo/SP, depois de disputar a última Série B pelo Londrina.

"Espero poder transformar a confiança em gols. Demonstrar essa oportunidade ajudando o Sport, colocando ele onde deve estar", declarou em entrevista coletiva.

Durante os treinamentos no Leão, Gabriel tem impressionado a todos pela parte física, demonstrando muita explosão nas atividades. Segundo o jogador, espera contribuir também dentro de campo. "No futebol, é muito importante a parte física, é isso que venho demonstrando no dia a dia. Quero colocar em prática nos jogos", pontuou.

Centroavante de origem, o atleta de 23 anos também atua pelos lados do campo. No entanto, garantiu que vai ajudar onde Enderson optar colocá-lo. Principalmente, no intuito de entrosar com Vagner Love o mais rápido possível.

"Foi algo que ainda não foi conversado (com Enderson), mas venho demonstrando nos treinamentos. Acredito que ele tem essa consciência, sabe onde pode me utilizar dentro de campo", salientou.

"Ontem (segunda), foi meu primeiro treino com o Love. Acho que ele pode me ajudar bastante com esse entrosamento. É um cara que vou pegar muita experiência para poder fazer dar certo", completou.

Nesta quarta-feira (11), o Sport fará seu primeiro jogo na temporada. Às 21h, visita o Maguary, em Bonito, pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano.

