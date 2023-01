Apresentado, Igor Cariús vê Série B mais rigorosa que Série A: "mais difícil"

A- A+

Um dos reforços do Sport para 2023, o lateral-esquerdo Igor Cariús foi apresentado oficialmente, nessa quarta-feira (4), na Ilha do Retiro. Aos 29 anos, chega para substituir Sander, que deixou o clube rubro-negro após seis temporadas para assinar com o Goiás, e falou da responsabilidade de honrar a posição.

"É uma responsabilidade muito grande. Eu sempre acompanhei o Sander, deixou um legado aqui no Sport, uma história linda, mas ciclos se encerram. Agora estou ocupando a posição que ele atuava muito bem. Algumas características parecidas e outras diferentes, mas com muita entrega", enfatizou o novo camisa 16.

Com passagem pela Série B, o jogador aproveitou a experiência para falar sobre as dificuldades que serão encontradas pelo Leão na temporada. Apesar de atuar na última Série A pelo Cuiabá, salientou que a Segundona é "mais difícil". Em 2019 e 2020, o lateral defendeu as cores do CRB no certame.

"Tive agora atuando por três anos consecutivos na Série A, mas tive dois anos seguidos no CRB. A Série B é um campeonato mais difícil que a Série A. É mais rigoroso, de muita imposição, força física. Isso que temos que trazer nos jogos" pontuou.

