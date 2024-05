Apresentado, Iran demonstra enstusiasmo para defender o Náutico: "Feliz pelo peso da camisa"

A- A+

Novo reforço para o setor defensivo do Náutico nesta temporada, o zagueiro Iran, de 28 anos, concedeu sua primeira entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (16). Treinando com o clube desde a semana passada, o jogador destacou a característica "construtivo" para definir seu estilo de jogo, e demonstrou entusiasmo em vestir a camisa alvirrubra para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.

“Eu sou um pouco construtivo. Gosto de jogar muito com a bola, saio pro jogo também. Passo por outras características como volante", iniciou o jogador, que completou a sua fala com o relato da abordagem para vir atuar no clube pernambucano.

"A conversa partiu com meus empresários, e fiquei muito feliz pelo peso da camisa. É uma oportunidade que eu estou tendo e vou aproveitar da melhor forma possível", seguiu Iran.

O zagueiro estava no Brusque desde a temporada passada, e chega por empréstimo ao Timbu para preencher a lacuna deixada por Matheus Santos, que pediu para deixar o clube alvirrubro no começo de maio. Pela equipe catarinense, Iran atuou em 18 jogos. Porém, em 2024 o defensor só entrou em campo uma vez, no empate contra o Hercílio Luz pelo Campeonato Catarinense, em fevereiro.

Questionado por suas condições físicas, devido ao longo período sem entrar em campo, o zagueiro afirmou que está preparado e ficará à disposição do técnico Mazola.

“O atleta profissional tem que estar preparado sempre. Eu, lá no Brusque, não deixei a desejar, estava preparado. Estava esperando minha oportunidade lá, assim como vai ser aqui. Venho trabalhando, estou firme, estou forte, estou preparado e vou abraçá-la [a oportunidade] da melhor maneira possível", relatou o atleta.

Com passagem pelo Volta Redonda, próximo adversário do Timbu na Série C, o novo reforço projetou o próximo duelo, que acontece neste sábado (18), e demonstrou confiança no triunfo do clube pernambucano.

“Vai ser um jogo bom. Lá tem grandes profissionais, mas também vai ser uma oportunidade para a gente pontuar fora de casa, isso é muito importante. Espero que a gente, todo o elenco do Náutico, possa fazer um belíssimo jogo e sair com o resultado positivo", pontuou Iran.

Com o vice-campeonato no Pernambucano e a eliminação precoce nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Náutico tem foco total no maior objetivo do clube na temporada: conquistar o acesso à Série B. Durante a entrevista, Iran se comprometeu em "dar o seu melhor" para que esse objetivo seja alcançado.

“Vou dar o meu melhor, espero que o torcedor entenda isso. Se depender de mim, vou dar o meu melhor 100% para que juntos possamos conseguir o objetivo do Náutico, que é o tão desejado acesso", concluiu o jogador.



Veja também

Futebol CBF altera horário da partida entre Sport e Avaí, marcada para este sábado (18)