Sport Apresentado, Jordan elogia goleiros do Sport e se diz tranquilo na briga por espaço Goleiro emprestado pelo Brusque assinou com o Leão até o fim da atual temporada

Recém-contratado pelo Sport, o goleiro Jordan foi apresentado oficialmente como novo reforço rubro-negro na manhã desta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro. O arqueiro chega por empréstimo junto ao Brusque, de Santa Catarina, até o fim da temporada.

Em suas primeiras palavras como jogador leonino, o ex-goleiro do Santa afirmou estar preparado para defender a camisa rubro-negra. "Entendo que este era o melhor momento para estar aqui. Me sinto preparado, e espero com isso atingir meu potencial para conquistar grandes coisas aqui no clube", pontuou.

"Chego feliz e confiante para este desafio que Deus está me concedendo. Espero que tenhamos um grande ano, de muitas conquistas, vitórias e sucesso. Que possamos ir juntos na busca dos nossos objetivos", continuou o novo camisa 76.

Na Praça da Bandeira, Jordan terá que disputar posição com Renan, atual dono da posição, mas que ainda não ganhou a confiança da torcida. Além dele, Denis, que se recupera de lesão, e Denival. Em relação a concorrência, o goleiro se mostrou tranquilo para tentar buscar seu espaço, apesar de ter sido o último a chegar.

"O Sport tem um plantel de grandes goleiros. Denis voltando de lesão, Renan que está desde o início da temporada, tem também o Denival. Mas eu chego para somar, disputar posição, brigar e junto com eles atingir o melhor para ajudar o grupo, o melhor individualmente para ajudar o clube", ressaltou.

