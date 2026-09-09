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Sport Apresentado, Mariano Soso prega união por objetivo no Sport: "tempo de gerar sinergia" Treinador se mostrou convicto de que elenco tem condições de se recuperar na Série B

Apresentado na tarde desta quarta-feira (9) como novo técnico do Sport para a sequência da temporada, Mariano Soso chega com uma única missão: recolocar o clube pernambucano, ao menos, no G-6 da Série B, há 12 rodadas do fim. Não à toa, diante da pouca quantidade de jogos, o treinador teve que responder diversas vezes sobre o tema.

De volta ao Leão depois de duas temporadas, o comandante argentino falou que chega ao clube em um contexto diferente e que o momento pede a união de todos. Soso encontra o Sport na 10ª colocação da Segundona, com 38 pontos. São quatro pontos a menos que o CRB, sexto colocado que abre a zona de playoffs do acesso.

"O contexto mudou. Também tenho que demonstrar minha virtude de adaptação, que pede o momento do Sport. Tenho que construir minha resposta com jogadores e funcionários. É um tempo para gerar sinergia e eu, como treinador, tenho que estar lúcido e assertivo para selecionar os melhores jogadores, fazer as melhores interações", pontuou.

"Eu volto à mesma ideia que me mobiliza: representar um time que historicamente jogou para a frente. Eu sinto isso de forma genuína. Eu acho que temos que ter essa virtude, interpretar que não tenho tempo funcional, mas, sim, de intervenção imediata. Não falo de urgência, e sim de que agora é ir para o campo treinar, sinteticamente fazer um convite aos meus jogadores sobre um jogo complexo que é o de amanhã", prosseguiu Soso.

Apesar do momento de instabilidade vivido pelo clube na temporada, o treinador argentino garante estar convicto de que o elenco tem totais condições de levar o Rubro-negro ao sonhado acesso.

Para isso, Soso espera que o plantel assimile sua filosofia de trabalho de forma ágil. O técnico comanda o primeiro trabalho junto ao grupo na tarde desta quarta-feira.

"Acho que tenho que demonstrar em conjunto com os jogadores que temos possibilidade e convicção que isso dará certo. Tenho convicção, desejo e argumentação de que podemos fazer um grande trabalho, mas dependerá da concretização dos jogadores para materializar isso em campo e representar o Sport. Não é que vai dar certo com Soso. Eu venho fazer o que acho preciso para o Sport", enfatizou.

Primeira vez na Ilha

A estreia de Mariano Soso pode acontecer nesta quinta-feira (10), diante da Ponte Preta, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada. Para isso acontecer, o treinador precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até às 19h desta quarta.

A partida pode marcar a primeira partida de Soso no comando do Sport em um jogo na casa

rubro-negra. Em 2024, quando dirigiu o clube pela primeira vez, o estádio estava em reforma e o clube mandou seus compromissos na Arena de Pernambuco. Com a possibilidade de estar na área técnica, o treinador afirmou ainda não imaginar o estádio lotado.

"Estar no Sport tem uma carga emotiva grande para a minha pessoa. Amanhã (quinta), se tudo der certo e eu ficar à frente do time, me disponho a sentir (a emoção). Não me preparo para isso. Eu caminhei (pelo estádio) várias vezes quando estava em reforma. Amanhã, com torcida, ainda não imaginei isso", declarou o técnico.

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