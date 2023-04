Apresentado, Mateus Muller coloca o Santa como um dos favoritos ao acesso à Série C

A- A+

Em fase final de preparação para o início da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz disputou um jogo-treino nesta sexta (28), no CT Ninho das Cobras, contra um time amador. O Tricolor ganhou por 2x0, com gols de Dayvid e Gabriel Cardoso. O teste serviu para o técnico Felipe Conceição dar entrosamento à equipe e, principalmente, observar novos contratados que desembarcaram na equipe. Um exemplo é o lateral-esquerdo Mateus Muller.

Titular na movimentação, o atleta destacou que ainda pode crescer ao longo dos trabalhos. “Estou feliz de chegar ao clube e espero ajudar nos objetivos. O jogo de hoje foi bom, mas tenho muito a evoluir. Tenho que trabalhar muito para chegar no nível do restante do grupo”, afirmou. O time base no treinamento teve Geaze (Rokenedy); Carlos Henrique, Yan Oliveira, Luiz Paim e Mateus Müller; Dudu Ferraz, Marcelinho, Ítalo Silva; Maranhão, Dayvid e Gabriel Cardoso.

Na Série D, o Santa estreia no dia 8 de maio, contra o Iguatu/CE, no Arruda. Competição que, segundo Muller, o Tricolor é um dos cotados a subir de divisão.

“É um campeonato muito difícil. Atípico, mas temos um elenco qualificado. Estou tentando me adaptar e espero conseguir o mais rápido possível, encaixando o jogo que o professor pede. O Santa Cruz é um dos favoritos do campeonato e precisamos levar isso como um algo mais para botar o clube na Série C”, pontuou.

