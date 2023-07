A- A+

Futebol Apresentado, Michel Lima minimiza perfil desconhecido: "o importante é o que é feito em campo" Atacante estava no Oliveirense, de Portugal, e vem para reforçar setor ofensivo do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro

Bangu e Boavista, no Rio de Janeiro. Oliveirense, em Portugal. Esse é o currículo como profissional do atacante Michel Lima, de 26 anos, contratado pelo Sport para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Modesto a ponto de o próprio atleta reconhecer que é normal alguns torcedores não saberem tão bem da carreira dele. Porém, o novo reforço do Leão deixou claro o que é o mais importante para ganhar o respeito dos rubro-negros.





"Tento não pensar muito no que as pessoas de fora vão falar. Claro que tem importância as pessoas gostarem do trabalho, mas isso depende do que é feito em campo. O mais importante é ter a confiança das pessoas daqui de dentro. Se cheguei aqui, foi mérito meu de ter feito uma boa temporada, ter resiliência, plantando coisas para colher aqui na frente. Algumas vezes demora mais para uns do que para outros, mas eu sabia da minha capacidade. A oportunidade que tenho hoje é para mostrar isso", afirmou.



O atacante marcou 14 gols e deu quatro assistências na temporada passada, pelo Oliveirense. Um crescimento nas estatísticas em comparação com anos anteriores. Michel explica o motivo.



"Foi uma temporada diferente na questão de posicionamento. Sou um meia de origem, mas joguei muitos jogos de ponta, vindo de fora para dentro. Fiquei mais perto do gol. O treinador gostava muito de me ver pisando na área. Talvez por isso tive números melhores na carreira. Mas eu me sinto à vontade jogando das duas formas", declarou, comemorando a chance de vestir a camisa leonina.



"Agradeço pela oportunidade de representar a camisa do maior clube do Nordeste. Eu chego focado, determinação, ciente da responsabilidade. Espero contribuir da melhor forma possível, ajudando a conquistar os objetivos do clube na temporada, subindo de divisão e sendo campeão brasileiro. Minhas metas são as melhores possíveis. Não pensei muito quando surgiu a oportunidade de acertar com o Sport. Sabia que aqui seria um salto a mais na carreira", pontuou.





Veja também

COPA DO MUNDO FEMININA Prefeitura de Olinda altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa