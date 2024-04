Apresentado nesta quinta-feira (18), Dalbert fala em "recomeço" no Sport

A- A+

"Recomeço". Assim, o lateral-esquerdo Dalbert tratou seu acerto com o Sport. Apresentado na tarde desta quinta-feira (18), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, o novo reforço rubro-negro de 30 anos afirmou que sua carreira ainda não está acabada, apesar da grave lesão que teve no joelho quando estava no futebol italiano.

"Eu vim para cá, porque o Sport tem um grande projeto, um objetivo de conseguir o acesso. Não me coloco acima do clube. Primeiramente tem os objetivos do clube e depois os meus. Vim para cá como uma forma de recomeço. Tenho 30 anos ainda, minha carreira não está acabada. Tive uma lesão grave no joelho, mas estou me recuperando, espero me recompor o mais rápido possível, e espero ajudar o Sport a chegar no mais alto possível", enfatizou.

A citada lesão sofrida por Dalbert aconteceu há dois anos. Em julho de 2022, enquanto aguardava um novo empréstimo, após passagem pelo Cagliari, o lateral-esquerdo sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, durante um treinamento. Após passar por cirurgia, ficou um ano de molho, até ser contratado pelo Internacional na última temporada. Pelo clube gaúcho, foram dez partidas.

Agora, no Sport, mostrou respeito pelos companheiros de posição, mas garante estar pronto para ajudar o clube. “Eu estou bem fisicamente, bem mentalmente também. Esses meses livres não fiquei um dia sequer de folga. Estou bem. Vai depender dos profissionais que aqui trabalham”, salientou.

Lateral de origem, Dalbert avisou que já foi utilizado também como meia e atacante durante sua passagem pelo futebol europeu. No Velho Continente, atuou por Académico Viseu e Vitória de Guimarães, em Portugal, Nice e Rennes, na França, além de Inter de Milão, Fiorentina e Cagliari, na Itália.

“Fui para a Europa jovem, aprendi bastante, cresci como homem e ser humano. Passei pelo futebol português, francês, e aprendi muito defensivamente no futebol italiano. Volto mais tranquilo, mais inteiro como jogador e pessoa. Não acho que foi uma passagem frustrante, foi um aprendizado”, relatou o jogador.

