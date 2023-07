A- A+

Futebol Apresentado no Náutico, Lima elogia força do elenco na briga pelo acesso à Série B Timbu é o quinto colocado, com 22 pontos, ocupando uma das vagas do G8 que garante lugar no quadrangular da Série C

Oficializado na última terça (18), apresentado nesta quarta (19) e já ansioso para o jogo de domingo (23), contra o Remo, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Sem perder tempo, o volante Lima, que concedeu entrevista pela primeira vez com a camisa alvirrubra, já se colocou à disposição do técnico Fernando Marchiori para estrear pela equipe, ressaltando a força do elenco do Náutico na competição.



“Tudo aconteceu muito rápido. No final de semana, a gente conversou e agilizou para, na segunda-feira, vir para cá. Já estou preparado e ansioso para estrear com essa camisa. O Náutico fez um elenco competitivo, fazendo uma grande Série C. Acredito no trabalho que vem sendo feito e estou aqui para agregar, ajudando a seguir nessa boa sequência para conseguir a classificação”, declarou.





Ex-Guarani, Lima, de 24 anos, também pelas categorias de base do São Paulo, além de vestir as camisas de Chapecoense e Inter de Limeira-SP. Na chegada ao Náutico, ele destacou suas principais características. “Sou um volante dinâmico, gosto de fazer o time jogar. Faço outras posições também, como um meia mais avançado. Onde for preciso, eu estarei preparado para jogar”, avaliou.



Quinto colocado da Série C, com 22 pontos, o Náutico trabalha com um cálculo de 30 para conseguir se manter no G8 e avançar ao quadrangular. Na Série C passada, a Aparecidense terminou na oitava posição, com 29 pontos. Porém, a equipe só ficou no G8 por conta do número de vitórias, já que o Botafogo-PB ficou em nono com a mesma pontuação, mas com um triunfo a menos (8x7).

