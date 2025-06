A- A+

Futebol Apresentado no Náutico, Mateus Silva ressalta nova parceria com Hélio dos Anjos Jogador e técnico trabalharam juntos na Ponte Preta e agora buscam o acesso à Série B com o Timbu

Primeiro jogou, depois falou. Dias após a estreia oficial com a camisa do Náutico, na vitória por 2x1 diante do Maringá, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Mateus Silva foi apresentado oficialmente pelo Timbu. Na chegada, o atleta ressaltou a reedição da parceria com o técnico Hélio dos Anjos, com quem trabalhou na Ponte Preta.

“Quando fui para lá, ele era o treinador. A gente se deu muito bem. Ele é um cara que trabalha muito, cobra muito o jogador, independente se é o craque do time ou não. Ele exige muito, então tira o cara da zona de conforto. Isso é bom porque o jogador quer sempre performar para estar no melhor nível”, declarou.

Mateus chega no momento em que o Náutico ostenta a melhor defesa da Série C, ao lado do Brusque, com apenas seis gols tomados. O defensor formou a dupla titular da zaga com Carlinhos no confronto passado e contou sobre a concorrência no setor.

“Chego com o intuito de ajudar. Sei da pressão que existe aqui e espero fazer um bom campeonato para conseguir os objetivos do clube. Aqui encontrei jogadores de qualidade tanto na defesa como em outros setores do time. Estou feliz, empolgado e tenho certeza que a briga será sadia. Chego para elevar o nível de competitividade”, frisou.

Na próxima rodada, contra a Tombense, domingo (29), em Tombos, Mateus deve ter um novo companheiro de zaga. Carlinhos tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Rayan e João Maistro brigam pela vaga.

