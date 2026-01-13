A- A+

Futebol Pernambucano Apresentado no Santa, Matheus Régis relembra lance de apagão no Arruda: "não consegui enxergar" Quase quatro anos após o lance inusitado, atacante é apresentado como novo reforço no clube

O Santa Cruz apresentou nesta terça-feira (13), o atacante Matheus Régis, atleta de 26 anos, que fez sua estreia com a camisa coral na vitória por 3x0 diante do Decisão, na primeira rodada do Pernambucano.

Natural de Ingá, no Agreste paraibano, essa é a primeira vez que o ponta atua por um time de Pernambuco; contudo, o jogador já tem um lance marcado como um causo do futebol local.

Em 22 de maio de 2022, em partida válida pela Série D daquele ano, enquanto defendia a camisa do CSE-AL, Matheus vivenciou um fato inédito em sua carreira: aos 13 minutos do segundo tempo, enquanto partia sozinho em direção ao gol, os refletores do Arruda se apagaram e atrapalhou a finalização.

“Sobre o apagar das luzes, soube que foi um problema externo, infelizmente não consegui fazer o gol, não consegui enxergar, mas que fiquei sem palavras até, nunca tinha ocorrido isso não minha carreira (risos)", relembrou a partida que terminou em vitória de 2x1 para o Tricolor.

Quatro anos depois, Matheus Régis volta ao Arruda para vestir a camisa coral. Durante esse tempo, após fazer carreira no futebol nordestino, principalmente no seu estado natal, o atacante teve a oportunidade de atuar por diversos times de São Paulo, incluindo a dupla de Campinas, Guarani e Ponte Preta.

Matheus Régis durante estreia oficial com a camisa do Santa Cruz - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O jogador revela se ver mais preparado e projeta uma temporada de conquistas com o Santa. "Ganhei muita experiência com minhas passagens pelos clubes de São Paulo, fiz bons campeonatos por lá, foi onde consegui conquistar êxito e um passo a mais na minha carreira", garantiu.







